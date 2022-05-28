En Çok Kullanılan Mesajlaşma Uygulaması Belli Oldu

Yeni bir rapor, WhatsApp'ın kullanıcı sayısının bu yılın ilk çeyreğinde önemli ölçüde arttığını ve şu anda en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olduğunu ortaya koyuyor. Para transferleri için çeşitli para transferi sağlayıcılarını karşılaştıran MoneyTransfers.com, Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması için bu süre zarfında kullanıcı etkileşiminde %41'lik bir artış bildiriyor.

WhatsApp'ın en son büyümesi büyük ölçüde, platformu her gün kullanan "güçlü kullanıcıların" hacminden kaynaklanmakta. Çalışma, bu kullanıcı sınıflandırmasının 1. çeyrekte WhatsApp'ın aylık ortalama kullanıcılarının %55'ini oluşturduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre bu büyümenin büyük bir bölümünü 18 ila 34 yaş arasındaki kullanıcılar oluşturuyor. Bu grup, WhatsApp'a ek olarak temel Facebook ve Instagram uygulamalarını kullanımlarını da artırmış durumda.

MoneyTransfers.com konuyla ilgili araştırmasında şu ifadelere yer veriyor:

"Değerlendirilen en iyi uygulamalar arasında WhatsApp en yüksek uzman kullanıcı yüzdesine sahip. Ayrıca bu kategoride yıldan yıla en yüksek büyümeye de sahip."

Sıralamada Whatsapp'ı Line Takip Ediyor

İnsanlar uygulamayı güvenli bir şekilde iletişim kurmak için eskisinden daha sık kullandığından, Rusya-Ukrayna savaşı da bu artışta rol oynamış olabilir. Aynı şekilde Telegram'da da yılın ilk çeyreğinde %15,5'lik bir artış var. Bir Japon mesajlaşma platformu olan Line, 2022'nin ilk çeyreğinde aylık ortalama kullanıcılarının %45'i ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %35'e kıyasla %10'luk artış sonrası ikinci sırada yer aldı. Geçen yılın aynı döneminde aylık ortalama kullanıcılarının %12'sine sahip olan Messenger, bu yılın ilk çeyreğinde %16,4 ile üçüncü oldu.

Araştırmaya göre WhatsApp ve Messenger gibi Meta'nın en iyi mesajlaşma uygulamalarından bazıları şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük pazar payına sahip. Sonuç olarak Meta'nın uygulamaları dönem boyunca kullanımın %78'ini oluşturuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en güvenli mesajlaşma uygulaması hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.