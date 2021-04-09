En Çok Kullanılan Şifreler (2021)

Son yapılan bir ankette 2021'de en çok kullanılan şifreler ortaya çıktı. Peki, dünyanın en çok kullandığı şifreler genellikle nasıl şifrelerden oluşuyor? İnternetin geçmiş yıllara oranla çok daha yaygın bir şekilde kullanılması, şifre güvenliği hassasiyetinin artmasına katkı sağladı mı? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

2021'nin En Çok Kullanılan Şifreler Listesi

National Cyber Security Centre (NCSC) tarafından yapılan bir anket, bilgisayar korsanları tarafından kolaylıkla ele geçirilme potansiyeli yüksek olan şifrelerin hala milyonlarca kişi tarafından kullanıldığını gösterdi. Dünyanın en yaygın şifreleri özellikle evcil hayvanlara bakan kişilerin tahmin edebileceği gibi evcil hayvanlara verilen isimlerinden oluşuyor.

BBC'deki habere göre anket, katılan internet kullanıcılarının %15'i evcil hayvanının ismini kullandığını, %14'ünün bir aile üyesinin adını (örneğin çocuğunun) kullandığını ve %13'ünün kendisi için önemli olan bir tarihi kullandığını ortaya çıkardı. İnternet kullanıcılarının %6'sı ise password (şifre) kelimesini şifrenin tamamı olarak seçiyor veya şifrenin sadece bir kısmında kullanıyor.

NCSC, kullanıcıları tahmin edilmesi oldukça basit olan bu tür şifreleri kullanmak yerine o kullanıcıyı tanıyan bir kişinin dahi kolay kolay bulamayacağı, tahmin edilmesi mümkün olmayan şifreler oluşturmaya davet etti.

Dünya genelinde en yaygın başka bir şifre ise kullanıcıların tuttuğu bir spor takımını şifresinde geçirdiğini gösteriyor. Ankete göre internet kullanıcılarının %6'sı tuttuğu spor takımını şifresinde kullanırken %5'i ise bir sayı dizisini ya da favori bir dizi veya filmini şifresinde geçiriyor.

Ankete katılanların yaklaşık %40'ı da şifresinde hiçbir zaman kolayca tahmin edilebilecek takım, dizi, film, isim ve benzeri şeylere yer vermediğini söyledi. NCSC İletişim Direktörü Nicola Hudson, internet kullanıcılarına hayvanları her ne kadar sevseler de onları şifrelerde kullanmak, bilgisayar korsanlarının cazip hedefi haline gelmelerine neden olacağını söyledi.

Hudson'un sözü, aile üyelerinden birinin ismini veya doğum günü veya evlilik gibi önemli tarihleri şifresinde kullananlar için de geçerlidir. Bu tür tahmin edilmesi kolay şifreler kullanırsanız kişisel verilerinizin bilgisayar korsanlarının eline geçmesi kaçınılmaz olacaktır. Siber güvenlik uzmanları bu nedenle internet kullanıcılarına karmaşık şifreler oluşturmak ve şifreleri düzenli olarak değiştirmek gibi tavsiyelerde bulunuyor.