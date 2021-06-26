En Çok Milyonere Sahip Ülkeler Belli Oldu (2021)

En çok milyonere sahip ülkeler 2021 yılındaki oynamalarıyla merak uyandırıyor. Yakın tarihli Credit Suisse servet araştırma raporuna göre, dünya çapında ortalama toplam servet 2020'de yüzde sekiz büyüdü ve pandemiye rağmen 2020'de beş milyondan fazla insan milyoner oldu. ABD, Çin ve Japonya dolar milyonerlerinde başı çekiyorken, Türkiye'deki milyoner sayısı da açıklandı.

Pandeminin en zenginlerin de zenginlerini bile etkileyeceği düşünülebilir, ancak görünüşe göre bireysel servetler düşüş belirtisi yaşanmadı. Credit Suisse Araştırma Enstitüsü'nün 2020 Küresel Servet Raporu'na göre ortalama bireysel servet yüzde altı artarken, dünya çapındaki ortalama toplam servet 2020'de neredeyse yüzde sekiz seviyesinde artış yaşadı.

En Çok Milyonere Sahip Ülkeler 2021'de Değişti

Dünya çapındaki yetişkinlerin yüzde birinden fazlası -ki bu yaklaşık beş milyondan fazla kişi- 2020'de milyoner oldu. Bunun nedeni ise borsaların toparlanması ve yükselen ev fiyatları olarak görülüyor. Asya'dan en çok milyoner bildiren iki ülke Çin ve Hindistan oldu.

ABD: 21 milyon 951 bin dolar milyoneri

Çin: 5 milyon 279 bin dolar milyoneri

Japonya: 3 milyon 662 bin dolar milyoneri

Almanya: 2 milyon 953 bin dolar milyoneri

Birleşik Krallık: 2 milyon 491 bin dolar milyoneri

Fransa: 2 milyon 469 bin dolar milyoneri

Avustralya: 1 milyon 805 bin dolar milyoneri

Kanada: 1 milyon 682 bin dolar milyoneri

Türkiye: 115 bin dolar milyoneri

Çin şu anda toplam hanehalkı serveti açısından ABD'nin arkasında, ancak Japonya'nın önünde ikinci sırada yer alıyor ve 2020'de beş milyon adet milyoneri bulunuyor. Ülkenin toplam serveti, pandemiden ilk etkilenen yerlerden biri olmasına rağmen 78 trilyon ABD dolarını buluyor. Yükselen Çin ekonomisi, ABD'nin "zorlu zamanlarının" aksine "sakin kalmak" olarak tanımlanıyor. Çin'deki milyoner sayısının 2025 yılına kadar ikiye katlanarak 10,2 milyona ulaşması bekleniyor.

Bu arada Hindistan'ın son yirmi yılda istikrarlı bir şekilde büyüyen servet birikimi de raporda vurgulanıyor. Ülkedeki hane halkı servetine mülk ve diğer taşınmaz varlıklar hakimdir, ancak finansal yapıların da zamanla büyüdüğü ortaya kondu. Hindistan'ın toplam serveti 15,3 trilyon ABD doları seviyesinde bulunuyor.

Raporda, milyonerlerdeki ve servetteki artışın "yükselen ekonomilerin, özellikle Çin'in artan refahını ve gelişmekte olan dünyadaki orta sınıfın genişlemesini" yansıttığı belirtiliyor. Asya'da yüksek net varlıklı bireyler 15,6 milyona yükseldi. Ultra yüksek (net değeri 50 milyon ABD Dolarını geçenler) sayısı 57.318 kişiye ulaştı.