En Çok Oynanan PlayStation 5 Oyunları Açıklandı

En çok oynanan PlayStation 5 oyunları belli oldu. Sony tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan battle royale oyunu Fortnite yer aldı. Listeye ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

En Çok Oynanan PlayStation 5 Oyunları Neler?

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Demon’s Souls NBA 2K22

Sony, PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsolunun yıl dönümünden dolayı bazı önemli bilgiler ve bir liste paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre PlayStation Studios, şu anda 25'ten fazla video oyunu üzerinde çalışıyor.

Oyuncular, yeni nesil oyun konsolunda toplamda 4,6 milyar saat oyun oynadı ve 26 milyon saatten fazla içerik yayımladı. PS5 üzerinden son bir yıl içerisinde en çok oynanan oyun ise Epic Games tarafından geliştirilen popüler battle royale oyunu Fortnite oldu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin PS5 konsolu üzerinden en fazla oynanan ikinci oyun Call of Duty: Black Ops Cold War oldu. Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen video oyunu, Soğuk Savaş dönemini konu alıyor.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında başarılı futbol oyunu FIFA 21 yer aldı. Dördüncü sırada NBA 2K21 isimli basketbol oyunu yer alırken beşinci sırada ise Assassin's Creed Valhalla konumlandı. Açık dünya temasına sahip olan yapım, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

PS5 üzerinden en fazla oynanan oyunlar listesinin altıncı sırasında Destiny 2 yer aldı. Yedinci sırada MLB The Show 21 isimli beyzbol oyunu bulunuyor. San Diego Studio tarafından geliştirilen video oyunu, 16 Nisan 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti.

Sekizinci sırada Marvel’s Spider-Man: Miles Morales konumlandı. Insomniac Games tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yaımlanan başarılı yapım, 12 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Açık dünya temasına sahip olan yapım, Marvel's Spider-Man oyununun devamı niteliğindedir.

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