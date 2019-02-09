En Çok Radyasyon Yayan Telefonlar Xiaomi ve OnePlus

Almanya Federal Radyasyon Korunma Dairesi (Bundesamt für Strahlenschutz) tarafından yapılan bir araştırmada en fazla radyasyon yayan telefon modelleri belli oldu. Çinli üreticilerin başı çektiği listede Samsung en başarılı sonucu sunuyor.

Alman kullanıcılarının vücut verilerine dayanarak yapılan ve Statista tarafından derlenen radyasyon listesinin başında Xiaomi Mi A1 modeli yer alıyor. Xiaomi Mi A1'in kilogram başına 1,74 watt oranı ile en fazla radyasyon yaydığı gözlemleniyorken hemen arkasında kilogram başına 1,68 watt ile OnePlus 5T boy gösteriyor.

Üçüncü sırada ise Xiaomi Mi Max 3 kilogram başına 1.58 watt ile yer alıyorken, OnePlus 6T kilogram başına 1.55 watt radyasyon yayıyor. Sağlık açısından ciddi sorunlar oluşturmayan bu modellerin yine de en fazla radyasyona sahip olduklarını belirtmek gerekiyor. Yüksek radyasyon yayan cihazlar arasında Google Pixel 3XL , Pixel 3 ve iPhone 8 gibi premium modeller olmasına rağmen şaşırtıcı şekilde hiçbir Samsung modeli yok.

En Az Radyasyonu Samsung Yayıyor

En az radyasyon yayan telefonlar listesinde bir hayli modelini sokmayı başaran Samsung, bu anlamda kullanıcıların dikkatini çekmiş durumda. Kilogram başına sadece 0.17 watt radyasyona sahip olan Note 8 ilk sırada bulunuyorken ikinci sırada da ZTE Axon Elite yer alıyor.