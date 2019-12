En Çok Retweet Alan Paylaşımlar Listesine BTS Darbesi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Twitter, dün yayınladığı liste ile Twitter’da 2019 yılının en fazla retweet alan paylaşımlar listesi yayınlamıştı. En sevdikleri grubun bir üyesini ikinci sırada görmeye dayanamayan BTS hayranları, sadece bir gün içerisinde listeyi değiştirdiler.

Twitter tarafından yayınlanan ilk listede, en çok retweet alan paylaşım, World Record Egg tarafından paylaşılan yumurta liste başında yer alıyordu. O dönem 100 milyon yen ödül vaadiyle 5.3 milyon retweet ile rekor kıran Japon milyarder Yusaku Maezawa’yı geçmeyi hedefleyen hesap, 14 Ocak’ta yumurta görseliyle bir tweet paylaştı. Mesajda “Haydi hep beraber bir dünya rekoru kıralım ve Twitter’daki en çok retweet edilen tweet olalım. Yusaku Maezawa’nın elinde olan dünya rekorunu kıralım. Bunu yaparız” ifadeleri kullanılmıştı. Yumurta görseli toplamda 957 bin retweet almış ve 2019 listesinin başına oturmuştu.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI — World Record Egg (@egg_rt_record) 14 Ocak 2019

Güney Koreli K-Pop grubu BTS’nin üyelerinden Jeon Jungkook’un 9 Haziran’da paylaştığı 19 saniyelik video ise listede ikinci sırada kendine yer bulmuştu. BTS Army’nin harekete geçmesinin ardından paylaşılan video ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Remember way back when we announced this was the 2nd most Retweeted Tweet of the year? Well, @BTS_twt ARMY, come get your 🏆: within an hour you got it to the top spot. #ThisHappenedhttps://t.co/JIFasyXabW — Twitter Data (@TwitterData) 9 Aralık 2019

Listenin üçüncü sırasında bir grup erkeğin korku dolu kaçışlarıyla başlayan bir video bulunuyordu.

Dördüncü sıraya ise “danee, goddess of dinosaurs” tarafından paylaşılan ve akrobatik hareketler yapan bir kedi yerleşti.