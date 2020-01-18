En Çok Şarj Tüketen Android Uygulamalar Belli Oldu!

Akıllı telefonların şarjını hızla tüketen Android uygulamalar belli oldu. Güvenlik yazılımı firması Bitdefender, hızlı şarj tüketen Android tabanlı 17 uygulamayı açıkladı.

Bitdefender’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Google Play Store’da 550 binin üzerinde kişi tarafından indirilen şarj düşmanı uygulamalar arasında ofis programları ve çeşitli oyunlar bulunuyor.

Söz konusu uygulamaların şarjı hızlı tüketmesinin en önemli nedeninin ise reklam gösteren özel algoritmalar olduğu belirtiliyor.

Etkinleştirildikten sonra ilk 48 saat içinde ölçülü denebilecek bir seviyede reklam gösterimi yapan bu uygulamalar, daha sonrasında reklam sayısını giderek arttırıyor ve bu da şarj tüketimini yükseltiyor.

Üstelik reklamlar kaotik bir şekilde gösterildiği için Android güvenlik araçlarının da kaynağı tespit edemediği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu gibi uygulamalar aslında ‘kötü niyetli uygulamalar’ kategorisine girmeyip ‘potansiyel olarak tehlikeli uygulamalar’ kategorisine giriyor. Söz konusu uygulamaların, geliştiriciler tarafından beyan edilenlere aykırı olarak agresif şekilde reklam gösterimi yaptığı vurgulanıyor.