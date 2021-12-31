2021'de En Çok Satan Elektrikli Otomobiller Belli Oldu

2021'de Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobiller açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, bu yıl büyük bir başarının altına imza attı. Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

En Çok Satan Elektrikli Otomobiller (2021)

Tesla Model 3 - 113 bin 397 adet Volkswagen ID.3 - 63 bin 109 adet Renault Zoe - 60 bin 551 adet

Yayımlanan bir rapor ile birlikte Avrupa'da bu yıl en çok satan elektrikli araba modelleri belli oldu. Tesla Model 3, Avrupa bölgesinde yalnızca birkaç yıldır faaliyet göstermesine rağmen oldukça büyük bir başarı elde etti.

ABD merkezli elektrikli araç üreticisinin Tesla Model 3 isimli modeli, bu yıl 113 bin 397 adet sattı. Aktarılan bilgilere Model 3'ün satışlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 84 oranında artış gerçekleşti. Popüler elektrikli otomobil böylelikle Avrupa'nın en çok satan elektrikli aracı olmayı başardı.

Almanya merkezli otomotiv devi Volkwagen'in ürettiği ID.3 modeli ikinci sırada yer aldı. Otomobil, yılın ilk 11 ayında toplamda 63 bin 109 adet sattı. Sahip olduğu özellikler ve şık tasarım ile dikkatleri üzerinde toplayan ID.3'ün satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 125 oranında arttı.

2020 yılının en çok satan elektrikli araba modeli olmayı başaran Renault Zoe, aynı performansı bu yıl gösteremedi. Fransa merkezli araç üreticisinin piyasaya sürdüğü Zoe, 2021 yılının ilk 11 ayında toplamda 60 bin 551 adet sattı. Otomobilin satışlarında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 27 oranında bir düşüş yaşandı.

Model 3, en son 2019 yılında Avrupa bölgesinde en fazla satan elektrikli araç olmuştu. Tesla'nın popüler modeli, 2021 yılının eylül ayında sedan, VW Golf gibi içten yanmalı motorlara sahip otomobillerden çok daha iyi bir performans sergiledi.

2021'de Avrupa bölgesinde en çok satan elektrikli otomobiller listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? ABD merkezli Tesla'nın Model 3 isimli aracının elde ettiği başarı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.