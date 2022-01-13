Türkiye'de En Çok Satan İkinci El Arabalar Açıklandı (2021)

2021 yılında en çok satan ikinci el arabalar açıklandı. Peki, Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok hangi ikinci el otomobiller tercih edildi? Indicata tarafından yayımlanan rapor ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

2021'de En Çok Satan İkinci El Arabalar Listesi

Volkswagen - 237 bin 182 adet Renault - 209 bin 491 adet Ford - 164 bin 553 adet Fiat - 160 bin 353 adet Opel - 93 bin 360 adet BMW - 85 bin 510 adet Mercedes-Benz - 85 bin 334 adet Hyundai - 82 bin 214 adet Peugeot - 77 bin 339 adet Toyota - 58 bin 973 adet

AA'da yer alan habere göre Indicata, 2021 yılında online ortamda en fazla satılan ikinci el otomobillerin yer aldığı bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora göre Türkiye'de geçtiğimiz ay çevrim içi ortamda en çok satın alınan araba markası 237 bin 182 adet ile Volkswagen oldu.

Geçtiğimiz yıl en çok satan ikinci el arabalar listesinin ikinci sırasında 209 bin 491 adet satış miktarı ile Renault yer alırken üçüncü sırada ise 164 bin 553 adet ile Ford konumlandı. Tüm dünyada popüler olan Fiat, 160 bin 353 adet ile listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Listenin beşinci sırasında 93 bin 360 adet ile Opel konumlanırken altıncı sırada ise 85 bin 510 adet ile BMW yer aldı. Mercedes-Benz, paylaşılan rapora göre listenin yedinci sırasında bulunuyor. 2021 yılında dijital ortamda 85 bin 334 adet Mercedes-Benz marka otomobilin satıldığı belirtildi.

2021'de En Çok Satan İkinci El Otomobil Modelleri

Volkswagen Passat - 67 bin 59 adet Renault Clio - 58 bin 400 adet Renault Megane - 52 bin 3 adet Ford Focus - 49 bin 654 adet Opel Astra - 42 bin 344 adet Toyota Corolla - 37 bin 284 adet Fiat Egea - 37 bin 251 adet Renault Fluence - 36 bin 196 adet Volkswagen Golf - 33 bin 630 adet Volkwagen Polo - 33 bin 149 adet

En Çok Satan İkinci El Hafif Ticari Araçlar (2021)

Fiat Doblo - 36 bin 809 adet Ford Transit/Tourneo Courier - 32 bin 115 adet Fiat Fiorino - 31 bin 220 adet Ford Transit/Tourneo Connect - 23 bin 350 adet Volkswagen Caddy - 20 bin 917 adet Volkswagen Transporter - 16 bin 818 adet Ford Transit - 13 bin 583 adet Renault Kangoo - 13 bin 140 adet Peugeot Partner - 11 bin 1 adet Citroen Berlingo - 9 bin 51 adet

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