En Çok Satan Nintendo Switch Oyunları Açıklandı

En çok satan Nintendo Switch oyunları paylaşıldı. Japonya merkezli şirket tarafından yayımlanan rapor ile birlikte Switch oyun konsolunun ne kadar sattığı da belli oldu. Yayımlanan rapora ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Aşağıda yer alan listede 1 Nisan 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşen satışlara göre sıralanmıştır. Parantez içinde oyunların toplam satış miktarını görebilirsiniz.

En Çok Satan Nintendo Switch Oyunları Listesi

Animal Crossing: New Horizons – 20.85 milyon (32.630.000) Mario Kart 8 Deluxe – 10.62 milyon (35.390.000) Super Mario 3D All-Stars - 9.01 milyon (9.010.000) Ring Fit Adventure - 7.38 milyon (10.110.000) Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 5.59 milyon (5.590.000) Super Smash Bros. Ultimate - 5.01 milyon (23.840.000) The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 4.86 million (22.280.000) Super Mario Party - 4.69 milyon (14.790.000) New Super Mario Bros. U Deluxe - 3.84 milyon (10.440.000) Pokémon Sword and Pokémon Shield - 3.73 milyon (21.100.000) Super Mario Odyssey - 3.42 milyon (20.830.000) Luigi's Mansion 3 - 3.26 milyon (9.590.000) Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics - 3.14 milyon (3.140.000) Paper Mario: The Origami King - 3.12 milyon (3.120.000) Hyrule Warriors: Age of Calamity - 3.07 milyon (3.070.000) Splatoon 2 - 2.08 milyon (12.210.000) Pikmin 3 Deluxe - 2.04 milyon (2.040.000) Super Mario Maker 2 - 1.67 milyon (7.150.000) Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - 1.52 milyon (1.520.000) Pokémon: Let's Go! - 1.31 milyon (13.280.000) Mario Kart Live: Home Circuit - 1.27 milyon (1.270.000) The Legend of Zelda: Link's Awakening - 1.11 milyon (5.490.000)

Nintendo tarafından paylaşılan rapora göre Nintendo Switch satışları 31 Mart 2021 tarihinde 84.59 milyona ulaşırken Nintendo Switch oyunlarının satışları ise 587.1 milyona yükseldi. Şirketin yıllık kazancı 16.6 milyar dolara ulaştı. 20 Mart 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Animal Crossing: New Horizons, büyük bir başarının altına imza attı.