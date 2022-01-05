ABD'de En Çok Satan Otomobil Markası Değişti: GM'nin Liderliği Bitti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan otomobil markası değişti. Böylelikle General Motors'un 90 yıllık liderliği sona erdi. Geçtiğimiz yıl büyük bir başarı elde ederek zirveye yerleşen otomotiv devine ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Toyota, ABD'de En Çok Satan Otomobil Markası Oldu

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan otomobil üreticisi olarak büyük bir başarının altına imza attı. Böylelikle Toyota, 1931 yılından beri satışlarda lider olan Generals Motors'u tahtından indirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez yerli olmayan bir otomobil üreticisi satışlarda ilk sırada yer almayı başardı. Görünüşe göre Toyota, oldukça uzun bir süredir devam eden çip sıkıntısı dahil olmak üzere tedarik zinciri sorunlarını General Motors'tan daha iyi yönetti.

GM, salı günü yaptığı açıklamada, 2021 yılında ABD'de 2020 yılına kıyasla yüzde 12,9 oranında düşüş yaşadığını ve 2,2 milyon araç sattığını söyledi. Toyota ise geçtiğimiz yıl ABD'de 2020'ye kıyasla yüzde 10,4 oranında artış yaşadığını ve toplamda 2,3 milyon araç sattığını açıkladı. İki otomobil üreticisinin arasında yalnızca 114 bin 34 araç bulunuyor.

Toyota Kuzey Amerika’nın otomotiv operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jack Hollis, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, satışlarda General Motors'u geride bıraktıklarını fakat hedeflerinin bu olmadığını ve bunu sürdürülebilir olarak görmediklerini ifade etti.

Toyota, Tundra satışlarında yüzde 25 oranında düşüş yaşamasına rağmen geçtiğimiz yıl hem otomobil hem de kamyon satışlarını önemli ölçüde arttırarak bu başarıyı elde etti. Tacoma satışlarının ise yüzde 5,7 oranında artış ile birlikte 252 bin 520 adede yükseldiği açıklandı.

Geçtiğimiz yıl, yarı iletken sıkıntısı nedeni ile GM için zor bir yıldı. Şirketin en çok satan Chevrolet Silverado modelinin satışları, 2021 yılında yüzde 10,8 oranında düşüş yaşadı ve 530 bin adet sattı. ABD merkezli Ford ise kasım ayına kadar toplamda 1,7 milyon adet araç sattı.

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