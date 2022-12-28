2022 Yılının En Çok Satan Otomobil Markası Belli Oldu!

2022 yılının her alandaki verileri yavaş yavaş elimize geçmeye ve paylaşılmaya devam ediyor. Her sektörde olduğu gibi 2022 yılında otomobil sektöründe de dalgalanmalar meydana geldi. Verilere göre yılın en çok satılan otomobili de belirlenmiş oldu.

Pazartesi günü Toyota Motor'un yaptığı açıklamaya göre Ocak ve Kasım ayları aralığında 9,56 milyon araç satışı yapılmış. Bu rakam ile birlikte Toyota satışlarda Volkswagen'i geçiyor ve küresel otomobil pazarında üç yıl üst üste birinciliği elinde tutmuş oluyor.

Yılın En Çok Satanları

Japon otomobil üreticisi ve grup üreticileri olan Daihatsu Motor ve Hino Motors'un paylaştığı verilere bakıldığında Volkswagen bu iki markadan 2,14 milyon daha fazla araç sattı.

Satışlar ağırlıklı olarak Çin ve Güneydoğu Asya pazarında gerçekleşti. Bu satış başarısının yarıiletken pazarında yaşanan kriz sürecinde elde edilmesi de oldukça dikkat çekici.

Toyota, Kuzey Amerika ve Japanya bölgesinde zorluklar yaşadı. Bu bölgelerde satışlar, çok sayıda çip kullanan yüksek performanslı modellerin üretiminde azalmaya gidildiği için %10'luk bir düşüşe uğradı.

Volkswagen, Elektrikli Araçlarda İlk Sırada

Volkswagen elektrikli araç konusunda Toyota'yı geride bırakmayı başardı. Alman otomobil markası 2022'nin ilk üç çeyreğinde yaklaşık 360.000 elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu sayı yıllık %25'lik bir artışa denk geliyor.

Toyota ise 20.000'den az bir satış gerçekleştirdi. bZ4X adlı ilk seri üretim elektrikli modelini geri çağırmak zorunda kaldığı için elektrikli araç pazarında zorluk yaşayan otomobil markası, bu kategoride zirveyi Volkwagen'a bıraktı.