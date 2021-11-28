En Çok Satan Oyunlar Listesinin İlk Sırasında Şaşırtıcı İsim!

Steam'in en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasına ilk çıktığı günden bu yana oldukça eleştirilen bir video oyunu yerleşti. Bu oyun, içinde yer alan çeşitli hatalar yüzünden oyuncuların beklentisini tam anlamıyla karşılayamamış ve bu da oyuncularda hayal kırıklığına yol açmıştı.

Son günlerde gelen güncellemelerin ardından tekrardan yükselişe geçen video oyunu, bu durumdan sadece olumlu inceleme puanları ile değil, dünya çapında çok satan oyunlar listesine girerek de yararlandı.

En Çok Satan Oyunlar Listesinin Zirvesinde Cyberpunk 2077 Var

Cyberpunk 2077, "çok olumlu" incelemelere kavuşmanın yanı sıra Steam'in "en çok satanlar" listesine de girmeyi başardı. Oyun, geçen yıl oldukça zorlu bir çıkış yapmıştı. Tüm zamanların en çok beklenen video oyunlarından biri olduğu için hatalar, çökmeler, oyunculara verilen vaatler ve genel bir alıcı pişmanlığının oluşması, oyuncuların bütün bunları katlanılamaz bulmasına yol açtı.

Oyuna gelen yoğun eleştirilerden sonra piyasaya sürülmesinden bir süre sonra PlayStation Store'dan bile kaldırıldı. Son gelişmelerle birlikte bunlar artık değişmek üzere gibi görünüyor.

Cyberpunk 2077 kısa süre önce Steam'de yüzde 50 indirime girdi ve oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunun üzerine indirim oyuncular tarafından değerlendirildi. Yoğun satın alımın üzerine Cyberpunk 2077 çok satanlar listesinde önemli bir yükseliş gördü. Bu yükseliş hem Türkiye hem de dünya çapında görüldü.

Cyberpunk 2077'nin sırası, ülkelere göre çok satanlar listesinde değişiklik gösterse de oyunun ne kadar büyük bir yol katettiği hemen hemen her ülkede görülebiliyor. Örneğin Türkiye'de çok satanlar listesinde 7. sırada yer alırken İngiltere'de çok satanlar listesinde ikinci sırada yer alıyor. Dünya çapında çok satanlar listesinde de aşağıdaki fotoğraftan görülebileceği üzere birinci sırada yer alıyor.

20 bin 814 oyuncunun incelemesi ile "Çok Olumlu" incelemeyi gören video oyunu şu anda 406 bin 592 oyuncunun incelemesi ile "Çoğunlukla Olumlu" incelemesine sahip. Son 30 gün içinde oyunu incelemeye karar veren 20 bin 814 oyuncu, video oyununun oldukça iyi durumda olduğunu düşünüyor.

Bu gözlemlenen gelişmeler, Cyberpunk 2077'nin en çok satan oyunlar listesinin zirvesine yerleşmesinin önündeki bütün engelleri kaldırıyor.