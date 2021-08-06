Paylaşılan bir rapora göre en çok satan telefon markası değişti. Peki, en fazla satan akıllı telefon şirketleri listesinin ilk sırasında hangi firma yer aldı? Paylaşılan rapor ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Dünyanın En Çok Satan Telefon Markası Xiaomi Oldu

Counter Research tarafından yayımlanan bir rapora göre Haziran 2021 tarihinde en fazla satan telefon markası Xiaomi oldu. Böylelikle Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yüzde 17.1'lik pazar payı ile ilk kez küresel telefon satışlarında ilk sırada konumlandı.

Çinli akıllı telefon üreticisinin 2011 yılından bu zamana kadar toplamda yaklaşık olarak 800 milyon adet akıllı telefon sattığını açıklandı. Xiaomi, 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 17'lik pazar payı ile ikinci sırada yer almıştı. Firmanın büyük bir başarı elde ettiğini görüyoruz.

En fazla satan telefon markaları listesinin ikinci sırasında yüzde 15.7'lik pazar payı ile Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung yer aldı. Güney Koreli telefon üreticisi, 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 19'luk pazar payı ile ilk sırada yer alıyordu fakat şirket, Haziran 2021 tarihinde liderliği Xiaomi firmasına kaptırdı.

Üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple bulunuyor. Yüzde 14.3'lük Pazar payına sahip olan şirket, 2021 yılının ikinci çeyreğinde de üçüncü sırada yer alıyordu. ABD'li teknoloji devi, ikinci çeyrekteki yüzde 14'lük pazar payını yüzde 0.3 oranında arttırdı.

Counter Research Araştırma Direktörü Tarun Pathak, Xiaomi firmasının en fazla satan telefon markası olması ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Pathak, yaptığı açıklamada Huawei'in akıllı telefon pazarında düşmeye başlamasından itibaren Xiaomi'nin bu düşüşün yarattığı boşluğu doldurmak için sürekli olarak çaba sarf ettiğini söyledi.

Pathak, açıklamasının devamında Huawei'in Çin, Avrupa ve Afrika gibi eskiden hakim olduğu büyük pazarlara şu an Xiaomi firmasının hakim olmaya başladığını belirtti ve haziran ayında Samsung şirketinin arz kısıtlamalarının Xiaomi'nin satışlarının artmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Xiaomi firmasının dünyanın en fazla satan telefon markası olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.