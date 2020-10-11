En Çok Satılan İkinci El Otomobil Markaları Belli Oldu

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporu verilere göre Türkiye'nin en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu. İşte ikinci el pazarın en değerli otomobil modelleri.

Eylül ayı verilerini ele alarak bir rapor çıkaran Indicata, Türkiye'nin ikinci el binek ve hafif ticari araç pazarındaki online satışları değerlendirdi. Eylül içerisinde 191 bin 252 adet online araç satışı gerçekleştirildiği belirtildi.

En çok satılan ikinci el otomobil markaları

İkinci el otomotiv pazarının en çok tercih edilen markası Volkswagen oldu. Eylül ayı içerisinde online binek ve hafif ticari araç pazarının lideri olan Volkswagen, bu dönem kapsamında 29 bin 594 adet araç satmayı başardı.

Volkswagen'in arkasında 24 bin 490 adet satış rakamıyla Renault ikinci ve Ford ise 19 bin 243 satış rakamıa ulaşarak ikinci el araç pazarının üçüncü sırasında yer aldı.

Bu üç markanın ardından listedeki ilk 10 marka şöyle sıralandı: 17 bin 117 adetle Fiat, 11 bin 240 adetle Opel, 10 bin 472 adetle BMW, 10 bin 107 adetle Hyundai, 9 bin 794 adetle Mercedes Benz, 8 bin 399 adetle Peugeot ve 7 bin 259 adetle Toyota.

Ayrıca ikinci el online araç satışının yüzde 84'lük kısmı binek araç modellerine aitken, yüzde 1'lik pay ise ticari araçlara ayrılmış durumda.

Söz konusu markaların Türkiye ikinci el pazarındaki satış hızı ortalama 29 gün olduğu kaydedildi. Hyundai modelleri 24 günde satılabiliyor olmasıyla en hızlı satılabilen araç olurken, en yavaş satılan modelin ise 33 günlük hızla BMW olduğu aktarıldı.

Binek araç satışlarında 8 bin 296 adet satış rakamına ulaşan Volkswagen Passat birinci olurken, ticari araçlar arasında ise 3 bin 767 adetle Fiat Doblo ilk sırada bulunuyor.