İkinci Çeyrekte En Çok Sevkiyat Yapan PC Markaları Açıklandı

Bu yılın ikinci çeyreğinde en çok sevkiyat yapan PC markaları belli oldu. Yayımlanan rapora göre bilgisayar sevkiyatında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde düşüş meydana geldi. Rapora dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

En Çok Sevkiyat Yapan PC Markaları Listesi

Lenovo: 17,5 milyon

HP: 13,5 milyon

Dell: 13,2 milyon

Acer: 5 milyon

Apple: 4,8 milyon

Asus: 4,7 milyon

International Data Corporation (IDC), 2022 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen bilgisayar sevkiyatı ile ilgili bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapor ile beraber ikinci çeyrekte en fazla sevkiyat yapan bilgisayar markaları belli oldu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde toplamda 71,3 milyon bilgisayar sevkiyatı yapıldı. Bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 84,2 milyondu. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda PC satışlarında yüzde 15,3 oranında bir düşüşün yaşandığını görüyoruz.

Lenovo, ikinci çeyrekte en fazla sevkiyat yaparak oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Yüzde 24,6 pazar payına sahip olan Lenovo, 17,5 milyon PC sevkiyatı gerçekleştirdi. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 19,9 milyon sevkiyat yapmıştı.

Piyasaya sürdüğü ürünler ile adından sık sık söz ettiren HP ikinci sırada yer aldı. Yüzde 18,9 pazar payına sahip olan şirket, ikinci çeyrekte 13,5 milyon bilgisayar sevkiyatı yaptı. HP, 2021 yılının aynı döneminde 18,6 milyon adet PC sevkiyatı gerçekleştirmişti ve yüzde 22,1 pazar payına sahipti.

IDC tarafından paylaşılan rapora göre Dell, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 13,2 milyon bilgisayar sevkiyatı gerçekleştirdi. Yüzde 18,5 pazar payına sahip olan bilgisayar üreticisi, yayımlanan listenin üçüncü sırasında konumlandı. Şirket, 2021 yılının ikinci çeyreğinde 14 milyon sevkiyat yapmıştı.

Acer bu yılın ikinci çeyreğinde 5 milyon sevkiyat yaptı. Yüzde 6,9 pazar payına sahip olan şirket, listenin dördüncü sırasında yer aldı. Bilgisayar üreticisi, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6,1 milyon sevkiyat gerçekleştirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple bu yılın 2. çeyreğinde 4,8 milyon sevkiyat yaptı. Yüzde 6,7 pazar payına sahip olan şirket, 2021 yılının aynı döneminde 6,2 milyon adet sevkiyat gerçekleştirmişti. Yüzde 6,6 pazar payına sahip olan Asus ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde 4,7 milyon sevkiyat yaptı.