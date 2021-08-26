2021'de Türkiye'de En Çok Şikayet Edilenler Açıklandı

2021’in ilk 6 ayını değerlendiren Şikayetvar, Türkiye'de en çok şikayet edilenler hakkında yeni bir rapor paylaştı. Paylaşılan verilere göre kullanıcıların en çok şikayette bulunduğu ay mayıs olurken en çok şikayette bulunulan gün ise salı günü oldu.

Kripto para şikayetleri, 2021 yılının ilk yarısına damga vurdu. 2021 yılının ilk 6 ayında 200 binin üzerinde şikayet, Şikayetvar üzerinden çözüme kavuşturuldu.

2021'de En Çok Şikayet Edilenler Neler Oldu?

2021 yılının ilk 6 ayı dikkate alınarak hazırlanan rapora göre mayıs ayında şikayetler zirveyi gördü. En çok şikayette bulunulan gün ise salı günü oldu. Türkiye'nin en çok şikayette bulunduğu saat ise 14.00 oldu. Altı aylık zaman diliminde Şikayetvar'ı aylık 18,1 milyon kullanıcı ziyaret etti. Verilere göre platformda 757 kategoride toplamda 140 bin 578 marka yer alıyor.

Kullanıcı sorunlarına çözüm geliştirme platformu Şikayetvar'a göre toplam üyesi 6 milyon 970 bin 676 olan web sitesine şimdiye kadar toplam 13 milyon 776 bin 242 şikayet yazıldı. Yılın ilk 6 ayında toplam 206 bin 596 şikayet çözüme kavuşturuldu. Tüketicilerin yüzde 82'si ise Şikayetvar'a mobil cihaz kullanarak giriş yapıyor.

Şikayetvar'da En Çok Aranan Markalar

Trendyol (2 milyon 117 bin 320 sayfa görüntülemesi)

Türk Telekom

Ziraat Bankası

Vodafone

Xiaomi

Paribu

Binance

2021 yılına damgasını vuran kripto paralarla ilgili şikayetler de en çok şikayet edilenler raporunu paylaşan Şikayetvar'ın verilerine yansıdı. Paribu ve Binance, Şikayetvar'da en çok görüntülenen sayfalar arasında yer aldı.

Memnuniyet Oranı En Yüksek Sektör Ne Oldu?

2021’in ilk yarısında memnuniyet oranı en yüksek olan sektör yüzde 61'lik oranla anne-bebek-çocuk ürünleri sektörü oldu. Bu oran emlak ve inşaat sektöründe yüzde 56, cep telefonu ve gıda sektörlerinde ise yüzde 53'lere ulaştı.

2021'de En Çok Şikayet Edilen Sektörler Nelerdi?

E-ticaret (219 bin 564 şikayet)

Finans sektörü (117 bin 887 şikayet)

İnternet (113 bin 852)

Kargo (116 bin 563)

Alışveriş (80 bin 536)

Geçen dönemde en çok şikayet edilen sektör sırası ile şu şekildeydi: E-ticaret, kargo, finans ve internet.

Sipariş Teslim Süresi Çok Şikayet Edildi

2021'in ilk 6 ayında en çok şikayet alan sektör olan e-ticaret alanında siparişlerin tedarik ve teslims üresinin gecikmesi, en çok dillendirilen konuların başında geldi. Kusurlu ya da görselden farklı ürün gönderimi, tüketiciler tarafından çözülmesi beklenen diğer konu olurken ürün iade ve değişiminde yaşanan sıkıntılar bu sektörle ilgili en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı.

Sorunun karşısına ilgilenecek kimsenin olmaması, ürünün sepete eklendiğinde fiyatının artması da dile getirilen başka sorunlardı.

Finans Sektöründeki En Büyük Sorun Kart Aidatları Oldu

Yılın ilk yarısında en çok şikayet edilen bir başka alan olan finans sektörüyle ilgili en çok şikayet edilen konu kredi kartı aidatları ve bankaların EFT, havale gibi işlemlerde gerçekleştirdiği kesintiler oldu. Müşteri hizmetlerine erişimde yaşanan sorun, ATM arızası, internet ve mobil bankacılıkta çıkan sorunlar diğer en çok konuşulan konulardan oldu.

Kripto Para Şikayetleri Yüzde 1278 Arttı

2021’in ilk 6 ayında kripto para şikayetleri yüzde 1278 arttı. 3 bin 690 olan şikayet sayısı 47 bin 146 oldu.

Bu dönemde öne çıkan bir diğer sektör çiçek sipariş siteleri oldu. Online çiçek sipariş hizmeti veren markaların şikayet artış oranı yüzde 231'lere ulaştı.

2021'de En Az ve En Çok Hangi İlden Şikayet Geldi?

Nüfus ortalamasına göre 2021’in ilk 6 ayında Muş binde 0,06 ile şikayet yoğunluğu en az şehir oldu. Muş’u sırası ile Hakkari, Kars ve Iğdır izledi. Şikayetvar verilerine göre bin kişi başına düşen şikayet sayısına göre 30,4 şikayet yoğunluğuyla Türkiye’nin en şikayetçi ili İstanbul oldu.

Şikayetvar'a Gelen En İlginç Şikayetler Nelerdi?

2021'in ilk 6 ayında Şikayetvar'a gelen en ilginç şikayetler şunlardan oluşuyor: