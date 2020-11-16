Bazı video oyunları insanların stres seviyesinin azalmasına yardımcı olurken bazı video oyunları ise tam aksine strese sokabiliyor. Peki, en fazla strese sokan video oyunları nelerdir? Yapılan bilimsel araştırma ile beraber en çok strese sokan oyunlar belli oldu.

En Çok Strese Sokan Oyunlar Neler?

BonusFinder, spor bilimcileri ve rekabetçi oyuncular ile birlikte bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma kapsamında 14 oyuncu 30’ar dakikalık seanslar ile günümüzde en popüler 16 video oyununu oynadı. Oyuncuların video oyunlarını oynama esnasında kalp atış hızları gözlemlendi. Araştırmacılar, oyuncuların video oyunlarını oynamadan önceki kalp atış hızları ile oynama esnasında kalp atış hızlarını karşılaştırdı.

14 oyuncu tarafından otuzar dakikalık seanslar şeklinde 16 video oyunu oynandıktan sonra en çok strese sokan oyunlar listesi hazırlandı. Listede yer alan bir video oyunu ise görenleri adeta şaşkına çevirdi. İnsanların şaşırmasına neden olan oyun ise Mario Kart’tı. Nintendo tarafından geliştirilen Mario Kart, 30 dakikalık bir oyun seansı boyunca ortalama kalp atış hızı artışlarına göre oynanacak en stresli oyun olduğu ortaya çıktı.

Listenin ikinci sırasında yüzde 31.25 oran ile FIFA Football yer alırken üçüncü sırasında ise yüzde 29.69 oran ile Call of Duty Modern Warfare (PS4) bulunuyor. Call of Duty Modern Warfare'ı yüzde 28.13 oran ile Dark Souls ve yüzde 26.56 oran ile Fortnite takip ediyor.

Yapılan çalışmada kalp atış hızını en çok artıran oyunlar da belli oldu. FromSoftware tarafından PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için geliştirilen Dark Souls III, oyuncuların kalp atış hızlarını diğer tüm oyunlardan çok daha hızlı artırmasına neden oldu. Dark Souls III, bazı oyuncuların kalp atış hızının 127 BPM’e ulaştığı görüldü. Çoğu sağlıklı yetişkinde normal kalp atış hızının 60 ila 100 BPM arasında olduğunu düşündüğümüzde söz konusu oyunun kalp atışını çok ciddi oranda hızlandırdığını söyleyebiliriz.

Listenin ikinci sırasında son dönemin en popüler yapımlarından bir tanesi olan Fall Guys: Ultimate Knockout yer alıyor. Mediatonic tarafından Unity oyun motoru ile geliştirilen Fall Guys: Ultimate Knockout, 30 Temmuz 2020 tarihinde PC ve PlayStation 4 platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti ve kısa sürede dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından oynanmaya başlandı.

Kalp atış hızını en çok artıran oyunlar listesinin üçüncü sırasında Mario Kart yer alirken Street Fighter dördüncü sırada bulunuyor. FIFA Football ise beşinci sırada yer alıyor.