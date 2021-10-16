En Çok Twitter Kullanan Kuşak Belli Oldu!

En çok Twitter kullanan kuşak, gerçekleştirilen yeni bir araştırma ile ortaya çıktı. Bu kuşağın diğer kuşaklara göre daha çok Twitter kullanıldığı tespit edildi. Araştırmada yalnızca sosyal medya platformunda geçirilen zamana değil, paylaşılan içerik miktarına da dikkat edildi.

En Çok Twitter Kullanan Kuşak Hangi Kuşak Oldu?

Twitter tarafından kısa bir süre önce yayımlanan yeni bir blog yazısı ile Twitter'da en çok zaman geçiren kuşağın Z kuşağı olduğu ortaya çıktı. Paylaşılan veriler, Z kuşağının diğer kuşaklara göre söz konusu sosyal medya platformunda daha fazla zaman geçirdiğini gün yüzüne çıkarırken bunun yanı sıra bu kuşağın Twitter'da diğer kuşaklara göre daha düzenli ve sık aralıklarla tweet paylaştığı öğrenildi.

Twitter'a göre yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde gönderilen bütün tweetlerin yarısı 16 ila 24 yaşlarındaki Twitter kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Bu kuşağın Twitter'da en çok konuştuğu konulardan bazıları ise şunlardan oluştu:

Film

Oyun

Yemek

Z kuşağı, verilere göre ayrıca dünya çapında akımların başlamasına da önayak oluyor. Bu kuşak sadece sosyal medya platformunda yeni bir akım başlatmasında etkili olmakla sınırlı kalmıyor, platformun büyük bir kısmını da kapsıyor. Twitter, bunun markaların ilgisini çekebileceğini düşünüyor.

Z Kuşağı Twitter'ı Sadece Eğlenmek İçin Kullanmıyor

Yakın tarihte gerçekleştirilen bir ankete katılım sağlayan gençlerin %70'i Twitter'ı yeni ürün indirimleri hakkında bilgi almak için kullandığını belirtti. Aynı katılımcı grup, markaların sunduğu ürün ve hizmetler ile ilgili görüşlerini paylaşmak için de Twitter'ı kullandığını söyledi.

Z Kuşağının İlgi Çeken Tweetlere Daha Çok Yanıt Veriyor

Twitter'ın yakın bir zamanda gerçekleştirmiş olduğu araştırmaya göre Z kuşağının bir marka tarafından paylaşılan ilgi çekici tweetlere yanıt verme, bu tweetle etkileşimde bulunma ihtimalinin diğer kuşaklara göre çok daha yüksek olduğu keşfedildi.

Burada markaların dikkatini vermesi gereken noktanın bu kuşağın yalnızca ilgisini gerçekten çeken tweetlere yanıt verdiği olması gerekiyor. Buradan da anlaşılabileceği üzere en çok Twitter kullanan kuşak ile ilgilenen bir marka, tweetleri ile daha fazla etkileşim kurulmasını ve daha fazla potansiyel genç müşteriye ulaşmak istiyor ise Z kuşağının ilgi alanlarını yansıtan tweetlere ağırlık vermesi gerekiyor.