En Çok Veri Toplayan Uygulamalar (iOS) Belli Oldu

En çok veri toplayan uygulamalar neler? 2018 yılında hizmet vermeye başlayan VPN hizmeti Surfshark, merak edilen soruyu yanıtlamak için bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin detaylar haberimizde.

En Çok Veri Toplayan Uygulamalar (iOS) Listesi

Sosyal medya uygulamaları Yemek siparişi uygulamaları Alışveriş uygulamaları Flört uygulamaları Ödeme uygulamaları Uçuş rezervasyon uygulamaları Adet dönemi takibi uygulamaları Mesajlaşma ve görüntülü arama uygulamaları Video izleme platformları Kişisel finans uygulamaları GPS navigasyon uygulamaları Kripto para uygulamaları Gebelik takibi uygulamaları Hava durumu uygulamaları E-posta uygulamaları Çocuk uygulamaları Fotoğraf düzenleme uygulamaları Web tarayıcıları

En fazla kullanıcı verisi toplayan uygulamaların ilk sırasında sosyal medya yer alıyor. Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya uygulamalarının çok fazla veri topladığını görüyoruz. Paylaşılan listenin İkinci sırasında ise yemek siparişi uygulamaları yer alıyor.

Anlık mesajlaşma hizmeti Facebook Messenger'ın genel olarak en fazla veri toplayan uygulama olduğu ortaya çıktı. İkinci sırada ise popüler sosyal ağ Facebook yer alıyor. Üçüncü sırada Instagram konumlanırken dördüncü sırada ise Line bulunuyor.

En az veri toplayan uygulamalar arasında e-posta, fotoğraf düzenleme, web tarayıcıları ve hava durumu gibi uygulamalar yer alıyor. Genel olarak en az veri toplayan uygulamaların LinkedIn, DoorDash, Caviar ve wish olduğu ifade edildi. SurfShark, en fazla veri toplayan uygulamaları kategorize etti. Oluşturulan listelerde tarayıcılar, fotoğraf düzenleme, e-posta, hava durumu, sosyal medya ve daha birçok kategori yer aldı.

En Fazla Veri Toplayan Tarayıcılar

Google Chrome

Microsoft bing Search

Cake

Firefox

Scret Browser

En Fazla Veri Toplayan Sosyal Medya Uygulamaları

Facebook

Instagram

LinkedIn

TikTok

Twitter

En Fazla Veri Toplayan Mesajlaşma ve Görüntülü Arama Uygulamaları

Facebook Messenger

Line

WeChat

Snapchat

Google Duo

En Fazla Veri Toplayan E-Posta Uygulamaları

Gmail

Outlook

Yahoo Mail

Spark

Newton Mail

En Fazla Veri Toplayan Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

VSCO

Adobe Lightroom

Photoleap

PicsArt

Prisma

En Fazla Veri Toplayan Kripto Para Uygulamaları