En Çok Yapay Zeka Patenti Alan Firmalar Belli Oldu! Samsung 3. Sırada!

Diğer teknoloji devleri gibi, Samsung da geleceğini güvence altına almak için yapay zeka'ya (AI) yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyor. 2020 yılına kadar tüm ürünlerini IoT'a (Internet of Things, yani nesnelerin interneti) hazır hale getirme hedefi olduğunu belirten Samsung, yapay zeka konusundaki hevesini açıkça ortaya koydu.

Yine de şirketin yapay zekaya duyduğu ilgiyi ölçmek için sözlü ifadelerden daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız, yapay zeka patentleri hakkındaki yeni bir rapor size bu konuda yardımcı olabilir.

Alman piyasa araştırma firması IPlytics’e göre, en çok yapay zeka patentine sahip firmalar arasında Samsung, sahip olduğu 11.243 patent ile 3. sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında 18.363 patent ile Microsoft bulunurken, hemen ardından da 15.046 patent ile IBM geliyor. Qualcomm ve Google ise listede sırasıyla 4. ve 5. sırada yer alıyor. Raporda ayrıca, 2008 yılında yıllık 22.913 olan toplam yapay zeka patenti sayısının, 2018 yılında 78.085’e yükseldiği belirtiliyor. Rakamlar, yapay zeka sektörüne duyulan ilginin ve sektör yatırımlarının arttığını açık bir şekilde gösteriyor.

Ancak Samsung’un büyük bir patent stoğuna sahip olması, en azından bu patentler kullanılıncaya kadar şirketi otomatik olarak bir yapay zeka güç merkezi haline dönüştürmüyor. Çünkü son birkaç yıldır yapay zeka sektörüne hakim olmasına rağmen Google’ın, yapay zeka patent listesinde 5. sırada yer alıyor olması, patent sahipliğinin aslında denklemin sadece bir parçası olduğunun bir kanıtı.

Yine de rapordaki veriler bir kez daha Samsung'un yapay zekaya olan ilgisini ve bağlılığını kanıtlıyor. Güney Koreli şirket, düzenli olarak dünyada Ar-Ge’ye en çok harcama yapan şirketler arasında yer alıyor ve bu harcamaların önemli bir bölümü de yapay zeka çalışmalarına yönelik oluyor. Ancak ne yazık ki, şirketin yoğun çabaları henüz tüketiciler için önemli bir fayda sağlayamadı. Şirketin bugüne kadarki en seçkin ve iddialı yapay zeka projesi Bixby asistanı, şimdiye kadar piyasayı yeterince etkileyemedi.