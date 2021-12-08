2021'de En Çok Yapılan Instagram Şikayetleri Belli Oldu

Bu yıl en çok yapılan Instagram şikayetleri açıklandı. Şikayetvar tarafından paylaşılan rapora göre görüntü tabanlı sosyal medya platformu ile ilgili yapılan şikayetler yüzde 224 oranında arttı. Peki, kullanıcılar popüler sosyal medya uygulamasında en çok nelerden şikayet ediyor?

En Çok Yapılan Instagram Şikayetleri Listesi

Hesabın çalınması ve çalınan hesabın kapatılmaması

Hesaba giriş yapamama

Bazı özelliklerin kullanılamaması (Reels, müzik ekleme v.s)

Hesabın bazı uygulamalara kısıtlanması (canlı yayın, takip engeli v.s)

Hesabın haksız ve nedensiz kapatılması

Süresi dolduğu halde engelin/kısıtlamanın kalkmaması

Kişi adına bilgi olmadan sahte/fake hesap açılması

Çok sık “akış yenilenemedi” hatası almak

Hesabın eski sürümde kalıp güncelleme gelmemesi

Şikayetvar, 2021 yılının ilk 11 ayında Instagram ile ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi. Instagram’daki güvenlik sorunları Türkiye’de en çok tartışılan konuların başında geliyor. Şikayetvar verilerine göre sosyal medya platformunda son 11 ayda şikayetler yüzde 224 oranında arttı.

Yıllık trafik artış oranı yüzde 185 artış gösterdi. 2020’de platform üzerinden Instagram ile ilgili toplam 536 bin 136 arama gerçekleştirilirken 2021’de bu sayı 1 milyon 527 bin 4’e yükseldi. En çok ziyaret mayıs ayında yapıldı. Bu ayda ziyaretler yüzde 270 arttı.

Instagram şikayetleri 2021 yılında 9 bin 249 oldu. Bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3 bin 447 seviyesindeydi. Yapılan şikayetler mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 262 oranında arttı.

En fazla yapılan şikayetler arasında hesabın çalınması ve çalınan hesabın kapatılmaması yer aldı. Çok sayıda kullanıcı, Instagram hesaplarının çalındığını ve bu sebepten ötürü giriş yapamadıklarını, Instagram yardım masasının ise sorunu çözüme ulaştırmadığını ileri sürdü.

Kullanıcılar tarafından oluşturulan şikayetler arasında çok sık akış yenilenemedi hatası almak da bulunuyor. Bu sorun genellikle sosyal medya platformu çöktüğünde meydana geliyor. Çoğu kullanıcı ayrıca Reels, müzik ekleme gibi bazı özelliklerin kullanılamadığını ileri sürerek şikayetlerini dile getirdi.

En çok yapılan Instagram şikayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşılan liste ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.