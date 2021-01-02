Dünyanın en değerli 10 şirketi, 200 ülkeden daha zengin. Yaklaşık bir yıldır devam eden Koronavirüs pandemisiyle birlikte kullanıcıların tüm alışkanlıkları altüst oldu. Özellkle teknoloji şirketleri piyasa değerlerini katlamaya devam ederken, bazı şirketlerin durma noktasına geldiğini görüyoruz.

Dünyayı etkisi altına almayı başaran Koronavirüs pandemisi bazı şirketlerin iflasına yol açarken bazıları ise gelirlerinde rekor değerlere ulaşmayı başardı. AA'nın aktardıklarına göre Dünyanın en değerli 10 şirketi 11,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 200'den fazla ülkenin GSYH'sini geride bıraktı.

Avrupa, Amerika ve Çin ekonomilerinde büyük değişimlere yol açan Koronavirüs pandemisi, en çok teknoloji şirketlerine yaramış gibi gözüküyor. Araştırmaya göre Avrupa ekonomilerde borçlanmalara yol açan pandemi, ABD ve Çin teknoloji şirketlerini daha da güçlü hale getirdi.

Salgın dönemine rağmen yüzde 17'lik büyüme yaşayarak 18 trilyon dolara çıkan ABD şirketlerinin piyasa değeri, Avrupalı şirketlerinin ise yüzde 2'lik kayıp yaşamasına yol açtı.

Pandemi döneminde ön plana çıkan başlıklar arasında ise dijitalleşme ve internet alışverişi yer aldı. Hem ülkemizde hem de dünyada sanayi şirketleri yılı zararla kapatırken, internet hizmeti sunan şirketler ise katlanarak büyümeye devam etti.

Pandemi teknoloji şirketlerini nasıl etkiledi?

Google'nin ana kuruluşu Alphabet'in de dahil olduğu bir listede Apple, Microsoft, Amazon'un toplam piyasa değeri 6 trilyon doları geçti. Neredeyse 2 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan Apple ise Almanya'nın borsaya açık 755 şirketinin toplamından daha değerli.

Tüm bunların haricinde Çin pazarında da birçok şirket ön plana çıkmayı başarıyor. Çin'in elektronik alışveriş devi Alibaba ve Tencent 600 milyar doların üzerinde piyasa değeri Çinli şirketlerin dünya ekonomisinde söz sahibi olmasına izin veriyor.

Ayrıca Çinli şirketlerin piyasa değeri, 2020'de yüzde 21 yükselerek ABD ve Avrupa merkezli şirketleri geride bıraktı.

Dijitalleşmeyle başlayan alışveriş alışkanlıkları kullanıcıların hobilerini ve market alışverişlerini de değiştirdi. Birçok etkinlik Zoom gibi sanal ortamlardan yürütülürken, e-ticaret şirketleri alışverişin odak noktası oldular.

Online ödeme sistemi PayPal'ın 279 milyar dolarlık piyasa değeri ise Alman Deutsche Bank'ın değerini 12'ye katlayarak e-ticaretteki büyüme hacmini ortaya koyuyor.