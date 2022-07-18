En Düşük Puana Sahip Marvel Filminin Devamı Geliyor

Marvel Studios Spoiler Reddit sayfasındaki moderatörlere göre hayranlar ve eleştirmenler arasında en düşük sıradaki Marvel filmi olan Eternals, Marvel filmlerinde bir sonraki film olmasa da yakın zamanda devamı gelecek filmlerden biri olabilir.

Tales From the Mod Queue başlığında anlatıldığı gibi Eternals 2, Marvel Studios tarafından "yolda" ancak projenin üretim sürecinin ne kadar uzun olabileceğine dair bir bilgi yok. Sızıntı ayrıca ilk Eternals filmini yöneten Chloé Zhao'nun devam filmi için geri dönmeyebileceğini gösteriyor.

Marvel çalışanlarının, Eternals 2'ye resmî olarak yeşil ışık yakılırsa benzer bir senaryonun tekrar yazılıp izleyicilere sunulmasından endişe duydukları söyleniyor ancak yine de bu şimdilik sadece varsayımdan ibaret.

Aslında, Marvel Studios Spoiler'ın moderatör ekibi, Marvel Sinematik Evren (MCU) hayranlarının tüm Eternals 2 söylentileri konusunda doğrudan emin olunmaması gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulunuyor ancak Reddit sayfasının modları da bu detayların güvenilir kaynaklardan geldiğini belirtiyor. Temel olarak, okuyucular bunlardan herhangi birinin (veya tümünün) doğru olup olmadığı konusunda kendi kararlarını verebilirler. Disney veya Marvel tarafından söylenti hakkında resmî bir detay veya açıklama henüz yapılmadı.

Eternals, IMDB'de 6.3 Puanıyla Beklentilerin Altında Kalmıştı

Eternals, Kasım 2021'de sinemalarda gösterime girdi ancak şimdiye kadarki en kötü puan alan MCU filmi olmayı başardı. Eternals'ın IMDb.com'da ise 10 üzerinden 6,3'lük bir izleyici puanı var. MCU'nun çeşitli film ve TV projeleri arasında yalnızca Marvel Disney Plus'ın en son dizisi olan Ms Marvel, Eternals'dan daha düşük bir IMDB puanına (6.2) sahip.

Peki siz Eternals'ın devam filminin gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.