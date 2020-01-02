En Emniyetli Ulaşım Aracı Belli Oldu! Rakamlar Açıklandı

2019 yılının bitmesinin ardından en emniyetli ulaşım aracının bu yıl ne olduğu belli oldu. Uçaklar yaşanan kazalara rağmen en emniyetli ulaşım aracı seçildi.

En Emniyetli Ulaşım Aracı: Uçak

Kazalarda daha önceki yıllara göre ölüm sayısı azaldı. Havacılık tarihindeki en emniyetli yılın 10 kaza ve 44 can kaybıyla 2017 olduğu duyuruldu. 2019 yılında meydana gelen uçak kazalarının 20'sinden 1'inin Kuzey Amerika'da, Kanada ve Alaska'da ise 5 kazananın yaşandığı açıklandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Uçak Uzay Yüksek Mühendisi Dr. Haluk Kul, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Boeing 737 MAX kazalarına rağmen, şu anda kaza ve ölüm sayıları açısından gerçekten iyi diyebileceğimiz bir yıl yaşadık. 2019'da ölüm sayısı azaldı. 2019, havacılık tarihinde ölümcül kazalar açısından yedinci en emniyetli yıl, ölümler açısından ise en emniyetli üçüncü yıl oldu. Havacılık tarihinin en emniyetli yılı 10 kaza ve 44 can kaybıyla 2017 olmuştu"

Sizler açıklanan rakamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce uçak ile seyahat etmek güvenli mi? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.