En Eski Köpek Balığı Saldırısı Ortaya Çıktı!

En eski köpek balığı saldırısı, 3.000 yıllık fosilleri inceleyen bilim insanlarının yaptığı çalışma sayesinde ortaya çıktı. Fosillerin analizine göre bir köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden insan, Seto İç Denizi'nde o dönemin vahşi yırtıcıları ile karşılaştı. Araştırmacılara göre bu karşılaştırma, iskelette 800 yaranın oluşmasına neden oldu.

Tarihin En Eski Köpek Balığı Saldırısı Bulundu

3.000 yıllık bir fosili araştırmada kullanan bilim insanları, ağır yaralar alarak hayatını kaybeden insanın Seto İç Denizi'ndeki köpek balıklarının saldırısına uğradığını keşfetti. İskelette 800 yara oluştuğunu tespit eden araştırmacılar, bunların hiçbirinde herhangi bir iyileşme belirtisi görülmediği sonucuna vardı. Yaraların iyileşmemesi, o insanın köpek balıkları ile karşılaşmasının ne kadar ölümcül sonuçlandığını gösteriyor.

Seto İç Denizi'nin yakınlarındaki arkeolojik alandan çıkarılan kemikler, ilk olarak 20. yüzyılın başlarında kazıldı ancak köpek balıklarının saldırısına uğrayan kişinin yaraları için herhangi bir açıklama yapılamadı ve bu da onun neden öldüğünün soru işareti olarak kalmasına yol açtı.

3.000 yıllık kemikler daha sonra Japonya'daki tarihi saldırıları araştıran Oxford Üniversitesinden arkeologlar J. Alyssa White ve Rick Schulting tarafından yeniden araştırılmaya başlandı.

Araştırmacılar, başlangıçta bu kişinin en az 790 derin yarası olması karşısında inanılmaz bir şaşkınlığa kapıldıklarını söyledi. Çalışmayı gerçekleştiren kişilere göre yaralar kol, bacak, göğüs ve ön karın kısımlarında vardı. Araştırmacılar, bunun insanlar arasında meydana gelen bir çatışmadan kaynaklı olma ihtimalini yaraların derinliğine bakarak eledi.

Bilim insanlarında merak uyandıran asıl unsur, Tsukumo No. 24 olarak tanımlanan kişinin kemiklerindeki hasar oldu. Kemiklerindeki hasar, o zaman kullanılan taştan yapılmış aletlerle oluşturulabilecek bir hasar değildi. Sol eli ile sağ bacağı eksikti.

Arkeolojik kayıtlara bakıldığında köpek balıklarının saldırısına dair çok az örnekle karşılaşılsa da yaraların oluşma nedeni başka herhangi bir hayvanla eşleştirilememiş gibi görünüyor. Arkeologlar, Tsukumo No. 24'ün aldığı hasarın hangi hayvanların oluşturduğu hasarla eşleştiğini öğrenmek için Florida Doğa Tarihi Müzesi'ne dönerek köpek balığı araştırma programında elde edilen bulguları yeniden inceledi.

White ve Schulting'e göre yaralar göz önüne alındığında bunun bir köpek balığı saldırısı olmasından başka bir ihtimal yok. Araştırmacılar, diş izlerinden yola çıkarak o insana saldıran türün Kaplan Köpek Balığı ile Büyük Beyaz Köpek Balığı olabileceğini ileri sürdü. Köpek balığı türlerini daha fazla daraltmak olanaksız olduğunu belirten bilim insanları, ısırık izlerinin sadece bu iki türle bu kadar uyumluluk gösterdiğini sözlerine ekledi.