En Etkili Koronavirüs İlacı Hakkında DSÖ Açıklama Yaptı

DSÖ, en etkili koronavirüs ilacı hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Oxford Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından en etkili koronavirüs ilacı bulunduğunu sizlerle paylaşmıştık. Konu ile ilgili DSÖ tarafından açıklama geldi.

DSÖ: En Etkili Koronavirüs İlacı Hayat Kurtaran Buluş

Deksametazon adı verilen ve yaygın olarak bulunan bir ilaç, s olunum cihazına bağlı olan hastalar için ölüm riskini %40'tan %28'e düşürdü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalar için ölüm riskini %25'ten %20'ye düşürdü.

Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Deksametazon ilacı hakkında şu cümlelere yer verdi:

"Bu tedavi, oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama. Bu mükemmel bir haber. İngiliz hükümetini, Oxford Üniversitesi’ni ve bu hayat kurtaran buluşa katkı sağlayan tüm hastane ve hastaları tebrik ediyorum."

Ghebreyesus ayrıca ilacın kullanımı hakkında ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını duyurdu.

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç?

16 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 181.298 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.842'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 732, toplam entübe hasta sayısının ise 303 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 153.379 olarak açıklandı.