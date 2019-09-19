En Fazla Maaşı Bu Şirketler Ödüyor

İş ve işçi bulma sitesi Glassdoor’un bir araştırmasına göre, 2019 yılında en yüksek maaş veren firmalar belli oldu. Üst sıralarda teknoloji firmalarının yer alması dikkat çekiyor.

Teknoloji artık neredeyse hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor ve teknolojiden anlamak da insanlara büyük avantajlar sağlayabiliyor. Dünya çapında faaliyet gösteren iş ve işçi bulma sitesi Glassdoor’un hazırladığı 'En Yüksek Maaş Veren Şirketler' listesinde de teknoloji şirketleri ön planda yer alıyor.

Daha önce de en yüksek maaş alınabilecek işleri listeleyen Glassdoor, bu kez de en çok maaş veren şirketleri sıraladı. Listenin en üst basamağında, çok uluslu bir siber güvenlik kuruluşu olan Palo Alto Networks bulunuyor. Onun hemen ardından Nvidia gelirken, 3. sırada da Twitter’ın yer aldığı görülüyor. Listenin 4. ve 5. basamaklarında ise sırasıyla Gilead Sciences ve Google bulunuyor. Listenin ilk 5 sırasında yer alan bu firmaların hepsinin San Francisco merkezli olması da oldukça ilginç bir detay.

Elbette bu şirketlerde çalışmak için San Francisco’da yaşamak gerekmiyor. Bu tür firmalar dünyanın dört bir yanında ofisler açarak faaliyet gösteriyor ve farklı bölgelerden çalışanlar işe alıyor.

İş seçimi konusunda maaş her ne kadar önemli olsa da Glassdoor’un yaptığı bir başka araştırmaya göre, çalışanlar açısından uzun dönemli iş tatmini konusunda en önemli faktör maaş değil. Kariyer fırsatları, liderlere olan güven, kültür ve değerler gibi faktörler de tercihlerde önemli rol oynuyor.