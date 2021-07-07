Büyük Servet Sahibi En Genç Milyarderler (2021)

Dünyanın önde gelen en genç milyarderler listesinin ilk 25'inde kimler yer alıyor? VC tarafından hazırlanan bir rapora göre dünya çapındaki 2.755'ten fazla milyarderden sadece 100'ü Y kuşağından geliyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekişe dünyanın önde gelen milyarderlerinin sadece 100'ü 1981 ile 1996 yılları arasında doğan kişilerden oluşuyor.

2021 yılında milyarderlerin en yaşlısı 40'ına, Wang Zelong (24) ile Kevin David Lehmann (18) haricinde en genci 25 yaşına giriyor. Milyarderlerin çoğu 33 yaşında ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Amerikalı milyarderlerin çoğunun Airbnb, Facebook ve Snapchat gibi teknoloji şirketlerine bağlı olduğu görülüyor.

Relx'in kurucusu Kate Wang, Çin'in en zengin kadını olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Bu yıl içerisinde yaklaşık 493 insan milyarder oldu. Milyarderlerin net servetinin toplamı geçen yıl 8 trilyon dolar artış gördü.

2020 yılından 2021 yılına milyarderlerin servetinde meydana gelen değişim söz konusu olduğunda Mark Zuckerberg öne çıkıyor. Zuckerberg'ün 35 milyar dolarlık bir artış gören net serveti, serveti en çok artan milyarder olmasını sağladı. Facebook CEO'su Zuckerberg'ü 19,4 milyar dolar artış gören Zhang Yiming takip ederken onu ise sırasıyla 9,3 milyar dolar artışla Yang Huiyan, 8,5 milyar dolarlık artış ile Dustin Moskovitz, 14,9 milyar dolarlık artışla Su Hua takip etti.

Dünyanın önde gelen milyarderlerinin olduğu ilk 25'teki tüm isimlerin ya net servetinde bir değişim olmadı ya da 2020 yılında sahip olduğu maddi servette büyük bir artış gördüler. Lukas Walton, net serveti neredeyse 3 milyar doların üzerinde bir darbe alarak bir istisna olsa da geriye kalan isimler için olaylar olumlu yönde seyretti.

2021'nin En Genç Milyarderler Listesi