Büyük Servet Sahibi En Genç Milyarderler (2021)
2021 yılının en genç milyarderler listesinde hangi isimler bulunuyor? Listedeki isimlerin en çok hangi şirketle bağlantısı var? İşte merak edilen tüm detaylar!
Dünyanın önde gelen en genç milyarderler listesinin ilk 25'inde kimler yer alıyor? VC tarafından hazırlanan bir rapora göre dünya çapındaki 2.755'ten fazla milyarderden sadece 100'ü Y kuşağından geliyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekişe dünyanın önde gelen milyarderlerinin sadece 100'ü 1981 ile 1996 yılları arasında doğan kişilerden oluşuyor.
2021 yılında milyarderlerin en yaşlısı 40'ına, Wang Zelong (24) ile Kevin David Lehmann (18) haricinde en genci 25 yaşına giriyor. Milyarderlerin çoğu 33 yaşında ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Amerikalı milyarderlerin çoğunun Airbnb, Facebook ve Snapchat gibi teknoloji şirketlerine bağlı olduğu görülüyor.
Relx'in kurucusu Kate Wang, Çin'in en zengin kadını olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Bu yıl içerisinde yaklaşık 493 insan milyarder oldu. Milyarderlerin net servetinin toplamı geçen yıl 8 trilyon dolar artış gördü.
2020 yılından 2021 yılına milyarderlerin servetinde meydana gelen değişim söz konusu olduğunda Mark Zuckerberg öne çıkıyor. Zuckerberg'ün 35 milyar dolarlık bir artış gören net serveti, serveti en çok artan milyarder olmasını sağladı. Facebook CEO'su Zuckerberg'ü 19,4 milyar dolar artış gören Zhang Yiming takip ederken onu ise sırasıyla 9,3 milyar dolar artışla Yang Huiyan, 8,5 milyar dolarlık artış ile Dustin Moskovitz, 14,9 milyar dolarlık artışla Su Hua takip etti.
Türkiye'nin En Zengin İnsanları Belli Oldu! (2021)
Forbes tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan 'Dünyanın En Zenginleri' listesi, en yeni verilerle birlikte güncellendi. Yeni verilerle birlikte Türkiye'nin en zengin insanları da ortaya çıkmış oldu.
Dünyanın önde gelen milyarderlerinin olduğu ilk 25'teki tüm isimlerin ya net servetinde bir değişim olmadı ya da 2020 yılında sahip olduğu maddi servette büyük bir artış gördüler. Lukas Walton, net serveti neredeyse 3 milyar doların üzerinde bir darbe alarak bir istisna olsa da geriye kalan isimler için olaylar olumlu yönde seyretti.
2021'nin En Genç Milyarderler Listesi
- Mark Zuckerberg (36): 97 milyar dolar
- Zhang Yiming (37): 35,6 milyar dolar
- Yang Huiyan (39): 29,6 milyar dolar
- Dustin Moskovitz (36): 17,8 milyar dolar
- Su Hua (39): 17,8 milyar dolar
- Pavel Durov (36): 17,2 milyar dolar
- Lukas Walton (34): 15,6 milyar dolar
- Eduardo Saverin (39): 14,6 milyar dolar
- Cheng Yixiao (37): 14,1 milyar dolar
- Brian Chesky (39: 13,7 milyar dolar
- Nathan Blecharczyk (37): 12,4 milyar dolar
- Joe Gebbia (39): 12,4 milyar dolar
- Bobby Murphy (32): 11,9 milyar dolar
- Evan Spiegel (30): 11,1 milyar dolar
- Guillaume Pousaz (39): 9 milyar dolar
- Sam Bankman-Fried (29): 8,7 milyar dolar
- Agnete Kirk Thinggaard (37): 8,7 milyar dolar
- Dmitry Bukhman (35): 7,9 milyar dolar
- Igor Bukhman (39): 7,9 milyar dolar
- Ernest Garcia (38): 7,4 milyar dolar
- Brian Armstrong (38): 6,5 milyar dolar
- Wang Ning (34): 6,3 milyar dolar
- Scott Duncan (38): 6 milyar dolar
- David Velez (39): 5,2 milyar dolar
- Kate Wang (39): 5 milyar dolar
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