İşte En Gerçekçi iPhone 12 Konsept Tasarımı!

Apple önümüzdeki haftalarda dört yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Mevcut raporlar ve sızıntılar dahilinde bu modellerin iPhone 4'ün tasarımından ilham almasını bekliyoruz. Eğer bunun neye benzeyeceğini merak ediyorsanız iPhone 12 konsept tasarımı bu konuda birkaç fikir sunabilir.

iPhone 12 Konsept Tasarımı Neye Benziyor?

Söylentilere göre iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tümü, tıpkı iPhone 4'te ve iPhone 5'te olduğu gibi sert köşelere sahip olacak. Ayrıca bazı yeni renk seçeneklerinin de tüketicilerle buluşacağı vurgulanıyor ancak bunların ne olduğu konusunda, en azından bu aşamada, fikrimiz yok.

SvetApple tarafından oluşturulan yeni bir konsept tasarım, bugüne kadar çıkan haberleri, sızıntıları ve raporları baz alıyor ve yeni modellerin neye benzeyebileceğine yönelik en gerçekçi tasarımları ortaya koyuyor.

Yeni modellerdeki en büyük belirsizliklerden birisi ise çentik. Bazı sızıntılar çentiklerde önemli ölçüde bir küçülme beklerken bazı sızıntılar ise boyut tarafında herhangi bir değişikliğin yaşanmayacağını ifade ediyor. Bu konseptte çentik bir miktar küçülmüş ve incelmiş olsa da, ciddi bir küçülme yaşanmıyor. Ancak bu tasarımın aslında daha makul ve tutarlı olduğu söylenebilir.

Peki siz bu tasarımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple iPhone 12 tasarımı bu görüntülerdeki tasarımlara benzeyebilir mi ve bu durum hoşunuza gider mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.