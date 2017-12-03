En Güçlü Mobil Yonga Seti Snapdragon 845'in Detayları Sızdırıldı

Büyük akıllı telefon üreticilerinin dört gözle beklediği Snapdragon 845 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu ay içerisinde tanıtımı yapılacak olan yeni yonga seti dünyanın en iyi cihazlarına güç verecek. Bundan dolayı da Qualcomm'un en iyi işlemcisi olacak.

Samsung'la olan anlaşmasını bitirip TSMC ile ortaklık kuran Qualcomm yeni işlemciyi, 10nm LPE (Low Power Early) fabrikasyonunda üretecek. Yani Snapdragon 845'in işlem gücü konusunda pek de gelişme yaşamayacağı ifade ediliyor. Ayrıca GPU (grafik birimi) olarak Adreno 630'u kullanacak olan Snapdragon 845'in sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerinde ne yapacağı konusu hala belirsizliğini koruyor.

X20 modemiyle beraber 1.2Gbps'ye kadar indirme hızına sahip olacak Snapdragon 845, çift 25MP kamera çözünürlüğüne destek sağlayabilecek. Bunlara ek olarak gelecek yıl çıkarılacağı düşünülen Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinde Snapdragon 845'i görebiliriz. LG G7 ve Xiaomi Mi 7'nin de bu yonga setinden güç alacağı söyleniyor.

Ayrıca Snapdragon 845, 4-8 Aralık tarihlerinde Hawaii'nin Maui adasında gerçekleştirilecek Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde tanıtılacak. Sızdırılan bu bilgilerin ne kadar doğru olduğunu etkinlik kapsamında göreceğiz.