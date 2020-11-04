En Güçlü Mobil Yonga Seti Snapdragon 875 Geliyor

En güçlü mobil yonga seti Snapdragon 875 olacak iddiası gündemi karıştırdı. Çinli Weibo'dan gelen yeni bir sızıntı, Snapdragon 875'in teknik özelliklerini ve yeni Adreno 660 GPU'sunu detaylandırdı. İşte Android üreticilerinin göz bebeği olacak yeni Snapdragon 875 5G.

ABD'li donanım devi Qualcomm'un en yeni parçası Snapdragon 875 5G, birçok akıllı telefon üreticisi tarafından dört gözle bekleniyor. Snapdragon 875 olarak adlandırılacak yeni SoC, 2021'in üst seviye 5G amiral gemisi akıllı telefonlarına güç verecek. Resmi ayrıntılar açıklanmasa da, son sızıntılar bir dizi iyileştirme içeren tanıdık çekirdek kurulumunu gösteriyor.

Qualcomm'un önümüzdeki ay Snapdragon 875 yonga setini duyurması bekleniyor ve Weibo'daki yeni bir sızıntı, çipin prototipini gözler önüne seriyor. Bu anlamda Weibo'daki yeni sızıntı, Snapdragon 865'e benzer bir yapılandırma olduğunu gösteriyor.

En güçlü mobil yonga seti Snapdragon 875 teknik özellikleri

Digital Chat Station'a göre Qualcomm'un 5 nm'lik yeni yongası, 2.84 GHz'de çalışan bir Cortex-X1 süper güçlü çekirdeğe, 2.42 GHz üç Cortex-A78'e ve 1.8 GHz saat hızına sahip dört güç verimli Cortex-A55'e sahip olacak.

ARM hesaplamalarına göre Cortex-X1, halihazırda kullanılan Cortex-A78'e göre yüzde 20 daha yüksek sürdürülebilir performans ve yüzde 30 daha iyi performans sunabiliyor. Weibo'daki sızıntıda Snapdragon 875'in yeni bir Adreno 660 GPU'yu da beraberinde getireceğini iddia etti. Yeni Adreno ile önbellek ve bellek bant genişliği iyileştirilecek ve yeni SoC düşük güç tüketimi sağlayacak.

Gelişmiş önbellek ve bellek bant genişliğine sahip yeni Adreno 660 GPU'nun 5G bağlantısı X60 modem tarafından ele alınacak. Qualcomm X60 modemi hem sub-6GHz hem de mmWave destekliyor ancak modemin Snapdragon 865'teki gibi SoC'den ayrı olup olmayacağı belli değil. Ayrıca daha önce X60 modeminin iPhone 13'te yer alacağını görmüştük.

Hawaii'de gerçekleştirilecek resmi Snapdragon 875 lansmanına yaklaşık dört hafta var ve bu süre içerisinde daha fazla söylenti, sızıntı ve görsellerin geleceğini düşünüyoruz. MediaTek ve Samsung'un ise Snapdragon 875 ve Huawei Kirin 9000'le rekabet edecek yeni amiral gemisi çiplerini de yakında duyuracağını hatırlatalım. Tüm bu yeni gelişmeleri öğrenmek için Tamindir'i takip etmeyi unutmayın!