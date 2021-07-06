Bugatti, En Hızlı Elektrikli Araba Üreticilerinden Rimac'le Birleşti

Dünyanın en hızlı elektrikli araba üreticilerinden biri olan Rimac, Bugatti ile güçlerini birleştiriyor. Her ikisi de otomobil sektörünün en çok bilinen isimlerinden olsa da her iki marka da birbirinden çok farklı alanlarda çalışıyordu. İki marka da Porsche'nin katkısı ile yeni bir girişime doğru adım atıyor.

Bugatti'nin şu anki sahibi olan Porsche, pazartesi günü bir açıklama yaparak yeni bir şirketin kurulduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasına göre Bugatti ve Rimac ortak bir girişim altında güçlerini birleştiriyor. Ortak girişimin yanı sıra Bugatti'nin de Rimac'in de otomobil üretimine birbirinden bağımsız olarak devam edeceği açıklandı.

En Hızlı Elektrikli Araba Üreticisi Rimac ve Bugatti Neden Birleşti?

Aslına bakılacak olursa Porsche, Bugatti'nin gelecekte otomobil pazarının büyük bir bölümüne hakim olacak elektrikli otomobillerin içerisinde yer alması ve ayaklarının üzerine sağlam basması için onu elektrikli otomobil sektöründe iyi bir konuma getirmek istiyor.

Bir zamanlar inanılmaz arabalar üreten Rimac ise Porsche'nin amacına ulaşmasını sağlamada çok büyük katkıları olabilecek bir ortak olarak görülüyor. İki otomobil markasını ortak bir çatı altında buluşturan yeni şirkette Porsche'nin doğrudan %45 hissesi bulunuyor. Rimac, şirketin diğer %55 hissesine sahip olurken ayrıca şirketin doğrudan %24 hissesini de elinde tutuyor.

Porsche CEO'su Oliver Blume, birleşme hakkında yaptığı açıklamada Bugatti'nin süper hızlı otomobil alanındaki uzmanlığının ve Rimac'in gelecek vadeden elektrikli otomobil alanındaki muazzam yenilikçi anlayışının üst üste konularak her iki otomobil markasının da bir çatı altında birleşeceğini söyledi.

Blume'a göre Bugatti söz konusu girişimde geleneksellik açısından oldukça faydalı bir marka olabilir. Blume, otomobil markasının sadık bir müşteri kitlesi olduğunu ve Bugatti'nin otomobil pazarında silinemeyecek kadar kalıcı bir izi bulunduğunu ifade etti.

Başlangıçta her iki şirketin de ürün yelpazesinde büyük bir genişleme olması beklenmiyor ancak ilerleyen zamanlarda Rimac'in geleceğin en hızlı arabalarını üretmek için çok büyük katkılarının olacağı öngörülüyor.

Porsche, Bugatti ve Rimac'in ortak bir çatı altında yaşadığı süre boyunca birbirinden öğrenecekleri çok fazla bilgi olduğunu ve öğrendiği bilgiler sayesinde geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atmalarına yardımcı olacağını belirtti.