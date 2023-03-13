En Hızlı İnsansı Robot, Futbol Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Kanadalı bir firma olan Genesis Robotics & Motion Technologies, yeni robotu Artemis'i tanıttı. Artemis, dünyanın en hızlı robotu olarak kabul ediliyor.

Artemis, önceki robotlara kıyasla daha hızlı ve daha güçlü bir tahrik sistemi kullanıyor. Bu sayede yüksek hız ve doğruluk gerektiren görevleri başarıyla yerine getirebiliyor. Robotun hareketleri oldukça doğal ve insan hareketlerine benziyor. Bu da onu insanlarla iş birliği yapabilen bir robot hâline getiriyor.

Artemis'in en önemli özelliklerinden biri de endüstriyel robotların sahip olduğu kolların aksine, bir dizi hareketli diskten oluşan bir yapıya sahip olmasıdır. Bu yapı, robotun daha hızlı ve daha doğru hareket etmesini sağlıyor.

Artemis'in doğru bir şekilde çalışması için robotun "LiveDrive" adı verilen bir sisteme sahip olması gerekiyor. Bu sistem, robotun hareketlerinin daha doğru ve daha hızlı olmasını sağlıyor. Genesis Robotics & Motion Technologies, Artemis'i yalnızca endüstriyel uygulamalar için değil, aynı zamanda tıp ve kişisel bakım gibi diğer alanlarda da kullanmayı planlıyor.

Artemis, endüstrideki diğer robotlara kıyasla daha hızlı ve daha güçlü olmasıyla dikkat çekiyor. Bu, robot teknolojilerinin gelecekteki gelişiminde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Artemis Futbol Maçına Çıkacak

Üniversitenin cuma günü yaptığı bir basın açıklamasına göre robot Temmuz ayında Fransa'nın Bordeaux kentine giderek 2023 RoboCup futbol maçında mücadele edecek.

Öğrenci araştırmacılar, ARTEMIS'i RoboCup için hazırlamak için UCLA kampüsü etrafında rutin yürüyüşler yaparak test ediyorlar.