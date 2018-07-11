En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Sırası

İngiltere merkezli servis sağlayıcısı Cable, 200 ülkeyi kapsayan bir araştırma çalışmasına girişti ve 163 milyondan fazla hız testi yaparak, en hızlı internete sahip ülkeler listesini, merak edenlerle paylaştı. Türkiye, beklendiği gibi listenin çok gerilerinde kaldı.

Birleşik Krallık’ta hâlihazırda var olan internet hızlarını dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırmak adına çeşitli analizler yapma kararı alan Cable, “Worldwide broadband speed league 2018” yani “Dünya çapında internet hızları ligi 2018” başlığıyla yayınladığı listeyle birlikte en hızlı ve en yavaş internete sahip ülkeleri gün yüzüne çıkardı.

Listenin ilk sırasında 60.39 Mbps internet hızına sahip olan Singapur yer alırken, Türkiye 4,9 Mbps ortalama hızıyla kendine ancak 91. Sırada yer bulabildi. Cable tarafından yayınlanan listede ülkelerin internet altyapılarına ya da kullanıcı sayısı dağılımlarına dair herhangi bir bilgi verilmezken, dünyanın en hızlı interneti kullanan ülkeler ise şöyle sıralandı.

Dünyanın En Hızlı İnternetini Kullanan Ülkeler

Estonya – 27.91 Mbps

Tayvan – 28.09 Mbps

Letonya – 28.63 Mbps

Japonya – 28.94 Mbps

İsviçre – 29.92 Mbps

Jersey (Manş Adaları - Birleşik Krallık) – 30.90 Mbps

Macaristan – 34.01 Mbps

Lüksemburg – 35.14 Mbps

Hollanda – 35.95 Mbps

Belçika – 36.71 Mbps

Romanya – 38.60 Mbps

Norveç – 40.12 Mbps

Danimarka – 43.99 Mbps

İsveç – 46.00 Mbps

Singapur – 60.39 Mbps

Türkiye – 4.9 Mbps

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