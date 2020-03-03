En Hızlı Kuantum Bilgisayar İçin Geri Sayım Başladı

En hızlı kuantum bilgisayarın tanıtılmasına çok az bir zaman kaldı. Siber güvenlik şirketi Honeywell, şimdiye kadar üretilen en hızlı kuantum bilgisayar olacak modeli için sona yaklaşıldığını duyurdu.

Google, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene kuantum bilgisayar üretmeyi başardıklarını duyurmuş, modelin mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede yapabilecek kapasitede olduğunu öne sürmüştü. Kuantum bilgisayar üreten bir başka firma olan IBM, Google’ın hesaplamasında bir yanlışlık olduğunu iddiaa etmişti. IBM, işlemlerin yeterli yükleme kapasitesi bulunan sıradan bilgisayarlarla 2.5 günde çözülebileceğinin altını çizmişti. IBM dışında Microsoft, Intel, Amazon gibi devler de kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar üreetme yarışı içerisinde. Devlerin arasında ismi pek duyulmayan, iddialı markalar da var. Honeywell bunlardan biri.

Dünya genelinde endüstriyel ve kritik altyapı müşterilerine yenilikçi siber güvenlik yazılımı, hizmetleri ve çözümleri sunan Honeywell, bir adım önde gibi görünüyor. Şirket, bugüne kadarki en hızlı kuantum bilgisayarı meraklılarına sunmak için gün sayıyor. Honeywell’in Başkanı Tony Uttley, geliştirdikleri modelin IBM’in ürettiği IBM’s 53-qubit kuantum bilgisayardan 2 kat daha hızlı olacağını söyledi.