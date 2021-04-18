En hızlı satan oyun konsolu değişti. Analist firması The NPD Group, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en hızlı satan konsolu hakkında bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Hızlı Satan Oyun Konsolu Hangi Konsol Oldu?

Analist firması NPD Group, Sony firması tarafından satışa sunulan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Amerika birleşik Devletleri tarihinde en hızlı satan konsol olduğunu açıkladı. PS5 tanıtıldığı ilk günden itibaren tüm dünyada sabırsızlıkla beklenmeye başlanmıştı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 13 Kasım 2020 tarihinde yeni nesil oyun konsolu PS5'i piyasaya sürmüştü fakat dünyanın her yerinden çok sayıda oyuncu oyun konsoluna erişememişti. Tedarik sürecinde büyük sıkıntılar nedeniyle oyuncular hayal kırıklığına uğramıştı.

Yeni nesil oyun konsolunun piyasaya sürülmesinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen tedarikte yaşanmaya devam eden sorunlar dolayısıyla dünya genelinde hala birçok oyuncu PS5'e erişmekte sıkıntı yaşıyor.

Endüstri analiz firması NPD Group'a göre Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en hızlı satan oyun konsolu oldu. Yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu tedarik sorunlarına rağmen Sony'nin elde ettiği başarı oldukça dikkat çekti. Küresel çip sıkıntısı hala etkisini derinden hissettirirken PlayStation 5 ile inanılmaz bir başarı yakalandı.

NPD Group analisti Mat Piscatella'nın aktarmış olduğu bilgilere göre PlayStation 5 hem birim hem dolar bazında en çok satışı gerçekleştirerek Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihe geçti. Piscatella, geçtiğimiz ayın ilk 5 ayında PlayStation 5'in diğer oyun konsollarından daha fazla satılarak Sony'nin istediği hedefe ulaştığını söyledi. Analist ayrıca mart ayında en çok satan PS5 oyunlarına da yer verdi.

PlayStation 5 En Çok Satan Oyunlar (Mart 2021)