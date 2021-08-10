Dünyada En Hızlı Telefon Satan Marka Belli Oldu

Dünya çapında en hızlı telefon satan marka açıklandı. Dünyanın dört bir yanına 100 milyon telefon satma hedefine en kısa sürede ulaşan marka büyük bir başarının altına imza attı. Akıllı telefon üreticisi, bu hedefine 3 seneden daha kısa süre içinde ulaştı.

Gelişmiş teknoloji ve tasarıma sahip uygun fiyatlı akıllı telefonları ve IoT cihazları ile bilinen, genç yaş grubundakilerin arasında giderek daha yaygın bir marka haline gelen Realme, üç yıldan daha kısa bir sürede 100 milyon akılı telefon satan marka oldu.

En Hızlı Telefon Satan Marka Artık Realme

2018 yılının ağustos ayında kurulan Realme'nin başarısı, markanın dünya çapındaki satış performansını ve izlemiş olduğu stratejilerin ne kadar doğru olduğunu da gözler önüne serdi.

Yedinci en büyük akıllı telefon markası olarak bilinen Realme şu anda dünyanın dört bir yanındaki 61 farklı pazarda aktif olarak faaliyet gösteriyor. Bu 100 milyonluk kilometre taşı, Realme'nin dünya genelindeki yükselişinin en son örneği oldu ve şirketin bir ilki daha başarmasını sağladı.

Tüketici kitlesi olarak dünya çapındaki gençleri hedef alan Realme'nin CEO'su Sky Li, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Li, yaptığı açıklamada, "Gençler gerek tüketicilerimiz gerekse çalışanlarımız, geleceğe yönelik atılım yapma cesareti göstermeyi ve trendleri belirlemeyi öğretti ve bize çok köklü bir sektörü alt üst etme cesareti verdi" diye konuştu.

Li, Realme'nin altına imza attığı yeni başarı hakkında yapmış olduğu açıklamada ayrıca şu sözleri kullandı:

"Geçtiğimiz üç yıl, realme için gerçek anlamda girişimci bir ruh ve dizginlenemez bir büyüme performansıyla dolu bir süreçti. Genç kullanıcılarımızın büyük desteğiyle, 100 milyon akıllı telefon sevkiyatı hedefimize ulaştık ve akıllı telefon pazarında önemli mesafe kat ettik. Tüm dünyadaki genç tüketicilerimize premium performansa ve trendleri belirleyen tasarımlara sahip ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz. 2022 yılı sonuna kadar bir 100 milyonluk satışa daha ulaşmayı ve 2023 yılında 100 milyon birimin sevkiyatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

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