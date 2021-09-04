En İyi Akıllı Bileklik Üreticisi Değişti!

En iyi akıllı bileklik üreticileri listesinde lider konumunda olan şirket değişti. Canalys tarafından yayımlanan verilere göre Çin merkezli teknoloji devi büyük bir başarının atlına imza atarak ilk sırada konumlandı.

En İyi Akıllı Bileklik Üreticileri

Xiaomi (8 milyon adet) Apple (7,9 milyon adet) Huawei (3,7 milyon adet) Fitbit (3 milyon adet) Samsung (2,5 milyon adet)

Canalys tarafından paylaşılan verilere göre Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, 2021 yılının ikinci çeyreğinde büyük bir başarı elde etti. Şirket, ikinci çeyrekte dünya genelinde toplamda 8 milyon adet akıllı bileklik satarak listenin ilk sırasında yer almayı başardı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 7,8 milyon adet bileklik satmıştı.

Xiaomi, akıllı bileklik pazarında bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 19,6 oranında pazar payına sahip oldu. Teknoloji devi, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20,1 oranında pazar payına sahipti.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 2021 yılının ikinci çeyreğinde 7,9 milyon adet akıllı bileklik sattı. Listenin ikinci sırasında konumlanan Apple, ikinci çeyrekte yüzde 19,3 oranında pazar payına sahip. Xiaomi'nin Apple'ı çok az bir fark ile geçtiğini görüyoruz.

Çinli teknoloji devi Huawei, bu yılın ikinci çeyreğinde 3,7 milyon adet akıllı bileklik satarak listenin üçüncü sırasında konumlandı. Yüzde 9,2 oranında pazar payına sahip olan şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 8,1 milyon satmıştı.

Listenin dördüncü sırasında Fitbit yer alıyor. İkinci çeyrekte 3 milyon adet akıllı bileklik satan Fitbit, yüzde 7,3 oranında pazar payına sahip. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2,5 milyon bileklik satmıştı. Ayrıca 2020 yılının ikinci çeyreğinde %6,4 pazar payına sahipti.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung 2,5 milyon adet bileklik sattı. Yüzde 6,1 oranında pazar payına sahip olan şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,2 milyon adet bileklik satmıştı.

En İyi Akıllı Saat Üreticileri Listesi