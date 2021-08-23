En İyi Akıllı Saat Ödülünün Sahibi Belli Oldu!

Expert Imaging and Sound Association'dan (EISA) tarafından en iyi akıllı saat ödülüne layık görülen saat açıklandı. 2020 yılının en iyi saati olarak Huawei'in WATCH GT 2 Pro'sunu açıklayan EISA, 2021 yılında da ödülü yine Huawei'in kazandığını duyurdu.

2021'in En İyi Akıllı Saat Ödülünü Hangi Saat Kazandı?

Expert Imaging and Sound Association'dan (EISA) tarafından 2021 yılının en iyi saat ödülünü kazanan saat, Huwaei Watch 3 Pro oldu.

Watch 3 Pro'nun birinci sınıf tasarımının öne çıkan yanlarına mercek tutan EISA tarafından yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Bileğinizde mükemmel görünüyor, 1,43 inçlik AMOLED ekranının etrafındaki titanyum gövdesiyle birlikte, modern bir zarafet havası veren safir camla korunuyor. Bu gelişmiş işletim sistemi beraberinde kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi izleme, stres testi, düşme tespiti ve 100'den fazla farklı egzersiz programı için hazır programlar dahil olmak üzere bir dizi uygulama ve özellik getiriyor."

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Operasyon Direktörü Kevin Ho, Huawei Watch GT 2'nin geçen ödülü kazanmasının ardından Watch 3 Pro için EISA'dan bir akıllı saat ödülü daha almaktan büyük bir onur duyduklarını belirtti ve açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Huawei, tüketicilere en son teknolojileri ve heyecan verici deneyimleri sunmaya, teknolojik gelişmelerin heyecanını dünya çapında daha fazla insanla paylaşmaya kendini adamıştır. Bu nedenle HUAWEI WATCH 3 Pro, bir akıllı telefon kadar bağımsız, akıllı ve güçlüdür. Kullanıcılarımızın kendi sağlıklarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayan tüm gün sağlık takibi ve fitness özelliklerinin yanı sıra bunun ödüllendirilmesi bizim için bir onurdur."

Gücünü HarmonyOS 2'den alan Watch 3 Pro, gelecek için tasarlanan ve üretilen bir akıllı saat. Watch 3 Pro, Huawei'in yapay zeka yaşamı vizyonunu gösteren, 1+8+N stratejisini destekleyen bir dizi yeni ve akıllı özellik sunuyor. Giyilebilir cihazların profesyonel sağlık ve fitness izleme özellikleri ile donatılan saat, 21 güne kadar ultra uzun pil ömrünün yanı sıra cilt sıcaklığı algılama için yüksek hassasiyet oranına sahip sıcaklık sensörüne sahip.

Düşme tespiti gibi yeni özelliklerle birlikte gelen akıllı saat, bilime dayalı çözümlerle kullanıcıların antrenman ilerlemelerini ve sağlık durumlarını anbean takip etmelerine katkı sağlıyor. Huawei Watch 3 Pro, 5.699 TL fiyat etiketi ile Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Kullanıcılar ayrıca 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3 sahibi de olabiliyor.