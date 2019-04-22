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En İyi Android Antivirüs Uygulamaları Belli Oldu

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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Güvenlik

AV-TEST isimli bağımsız araştırma kuruluşu, Android dünyasının en iyi antivirüs programlarını belirledi. Mart 2019 itibarıyla en iyi olanların sıralandığı listede, Google Play Protect sisteminden kaçabilecek zararlı yazılımlara karşı koyabilen en iyi uygulamalar listelendi.

AV-TEST, ele aldığı 19 farklı antivirüs programını koruma, kullanabilirlik ve özellikler bakımından çeşitli testlere soktu. Programlara koruma ve kullanılabilirlik konusunda 6 üzerinden puan verilirken, özellikleri ise 1 puan üzerinden değerlendirildi.

Teste sokulan programlardan V3 Mobile Security, Avast Mobile Security, AVG AntiVirus FREE, ESET Endpoint Security, Kaspersky Lab Internet Security for Android, Sophos Mobile Security ve Symantec Norton Mobile Security en yüksek puanı alan üç program olmayı başardılar. Bitdefender, F-Secure, G Data, McAfee ve SK Telecom ise 12.5 puan alarak, yukarıda yer alan uygulamaların ardından ikinci sıraya oturdular.

Yapılan testlerden en düşük puanı alan uygulama ise Google Play Protect oldu. Sadece kullanılabilirlik konusunda üç puan alarak listenin son sırasına yerleşen Google Play Protect, mağazadaki güvenlik sıkıntısını da gösterdi. Mobil antivirüs sektörünün zararlı yazılımları engelleme ortalaması yüzde 97.8 gibi yüksek seviyelerdeyken, Google Play Protect 100 saldırgandan sadece yüzde 62’lik kısmını engelleyebildi. Dahası uygulama 189 tane sahte alarm göndererek, düzgün uygulamaların çalışmasını da engelledi. Listenin en iyileri ise aşağıdaki gibi sıralandı.

En iyi Android antivirüs uygulamaları Mart 2019

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