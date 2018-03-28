En İyi CS:GO Takımları İstanbul'a Geliyor

Counter-Strike: Global Offensive sahnesinin en iyi takımlarını bir araya getiren BLAST, yeni turnuvasını Türkiye'de yapacağını açıklamıştı. Bugün BLAST Pro Series İstanbul'a katılacak takımlar belli oldu.

Bugüne kadar düzenlediği üst seviye turnuvalarla adından söz ettirmeyi başaran BLAST, son olarak Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da görkemli bir CS:GO turnuvası düzenlemiş ve milyonlarca kişiye ulaşmayı başarmıştı. Kopenhag’da düzenlenen turnuvanın ardından İstanbul’a ziyaret düzenleyen BLAST yetkilileri, birkaç farkı mekanı gezerek bilgi almışlar ve Türkiye’de CS:GO oynayanları heyecanlandırmışlardı.

Küçük gezinin ardından 2 Şubat tarihinde sürpriz bir açıklama yapan yetkililer, BLAST Pro Series İstanbul etkinliğini duyurmuşlardı. BLAST Pro Series İstanbul Etkinlik Direktörü Bettina Kuperman yaptığı açıklamada: ''BLAST Pro Series'in İstanbul'da düzenlenecek olmasından dolayı oldukça heyecanlıyız. İstanbul'daki seyirciler için ilginç bir tecrübe olacak. Blast Pro Series İstanbul'un düzenleyeceğimiz seriler için öncü etkinlik olmasını hedefliyoruz. Eğlence ve heyecan dolu bu hafta sonuna, tüm seyircileri davet ediyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye için oldukça heyecan verici bu açıklamanın ardından bugün BLAST Pro Series İstanbul’a katılacak olan takımlar belli oldu. Yapılan resmi açıklamayla birlikte 22-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvaya katılacak takımlar şöyle sıralandı:

SK Gaming

NiP

FaZe Clan

Astralis

Cloud9

Space Soldiers

250 bin dolarlık ödül havuzu ile en iyi CS takımlarından bazılarını içeren katılımcılarıyla yine milyonlarca CS oyuncusunu ekran başına kitleyecek ve Ulker Sport Arena’da düzenlenecek olan BLAST Pro Series İstanbul, şimdiden e-Spor izleyicilerini heyecanlandırdı. Ülkemize temsil edecek olan Space Soldiers ekibineyse şimdiden başarılar dilerken, bir önceki turnuvanın kalitesine dair detayları hemen aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.