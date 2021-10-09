En İyi GTA Oyunları Satıştan Kalkıyor!

Rockstar Games tarafından yapılan yeni bir duyuruya göre en iyi GTA oyunları satıştan kaldırılacak. Geliştirici şirket, satıştan kaldırılacak video oyunlarının toplamda 3 oyundan oluştuğunu belirterek dijital ortamda önümüzdeki haftadan itibaren satın alınamayacak GTA oyunlarını şu şekilde sıraladı:

GTA 3

GTA: Vice City

GTA: San Andreas

Duyuru, GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas'ın gelişmiş versiyonlarını içeren GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ın duyurulmasının hemen ardından yapıldı.

Rockstar Games, aylarca birbirini takiben gelen sızıntılar ve spekülasyonlardan sonra Grand Theft Auto hayranlarının gözünde her zaman en iyi oyunlardan biri olarak kalacak 3 GTA oyununun yenilenmiş sürümlerinin bu yıl içerisinde sadece tek bir pakette piyasaya sürüleceğini onayladı.

Yenilenen GTA oyunları arasında yer alan oyunlar, GTA 3'ün 22 Ekim'de gerçekleşecek 20. yıl dönümünden birkaç gün önce açıklandı. Geliştirici, ilgili video oyunlarını GTA serisinin modern oyunlarına daha çok benzetecek grafik iyileştirmeleri de dahil olmak üzere çeşitli geliştirme işlemleri yapıldığını söyledi.

Yenilenen En İyi GTA Oyunları Hangi Platforma Çıkacak?

Yenilenen ele alınan, daha modern bir dokunuş katılan oyunlar PC, PS5, PS4, Xbox Series S, Xbox Series X'in yanı sıra Nintendo Switch'e de gelecek. Oyunun Nintendo Switch'e gelmesinin bir ilk olacağını belirtmekte fayda var.

Geliştirici, yenilenecek GTA oyunlarının açıklanmasından sonra Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın mevcut sürümlerinin önümüzdeki haftadan itibaren dijital mağazalardan kaldırılacağını belirtti.

Bu, serinin hayranlarının artık 3 video oyununun dijital kopyasını satın alamayacağı anlamına geliyor. Oyuncular bunun yerine yeniden ele alınan video oyunlarının üçlemesini satın alabilecek. Rockstar Games'in böyle bir adım atmasının altındaki en önemli neden elbette ki oyuncuların GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ı satın almasını sağlamak.

Rockstar'ın duyurusu özellikle video oyunlarının orijinal sürümlerini oynamayı seven oyuncular açısından büyük bir hayal kırıklığı oldu. Görünüşe bakılacak olursa bu oyuncuların GTA 3, GTA: Vice City ya da GTA: San Andreas'ın orijinal sürümünü oynayabileceği tek yol artık oyunların fiziksel kopyalarını kullanmaktan geçiyor.