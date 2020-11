İşte 2020'nin En İyi Hava Durumu Fotoğrafı

İngiliz Kraliyet Meteoroloji Topluluğu (RMetS), 2020 yılının en iyi hava durumu fotoğrafını belirledi. AccuWeather ile birlikte oluşturulan yarışma, hava durumu fotoğrafçılarının harika karelerin gözler önüne seriyor. İşte en büyüleyici hava fotoğraflardan bazıları.

RMetS ve AccuWeather'in işbirliğinde gerçekleştirilen fotoğraf yarışması için 7700'den fazla fotoğraf çekildi. En geniş anlamıyla her iklimi ve her hava durumunu yansıtan bu kareler arasından Rudolf'un Sulgan'ın fotoğrafı görenleri şok etmeyi başardı. Kar fırtınasının çarptığı New York Brooklyn Köprüsü görüntüsü, 26 görüntüden oluşan bir listenin kazananı olarak seçildi.

En iyi hava durumu fotoğrafı hangisi?

Son yıllarda bir hayli popüler olan bu yarışma sadece doğanın güzelliğini onurlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğinin mevcut durumunu da gözler önüne seriyor. Dünya'yı koruma ihtiyacını vurgulayan hava durumu fotoğraf yarışması, yakalanan harika fotoğraflarla görsel şölen oluşturmayı başardı.

2020 En İyi Hava Durumu Fotoğrafları

Sulgan'ın Brooklyn Köprüsü'nü yansıtan fotoğrafın haricinde bakmaya değer başka kareler de yer alıyor. Örneğin yukarıdaki Vietnam Vu Trung Huan'ın Çay Tepeleri adlı fotoğraf, güzel bir gün doğumundan hemen önce sisli tepeleri gösteriyor. Richard Fox tarafından çekilen Mangersta kaya balyaları görseli de muhteşem bir çift gökkuşağını yakalıyor.

Bulut, şimşek, yağmur, sis ve kar gibi hava olaylarının çekimlerinde havanın; insanlar, şehirler ve doğal manzaralar üzerindeki etkisi vurgulanmak isteniyor. Ayrıca 7700'den fazla fotoğraf katılımıyla bu seneki rekabet bir hayli şiddetli yaşandı. Yarışmayı kazanan Rudolf ise şunları söyledi:

“Bu resmi 2018'de, genellikle normal hava koşullarının bozulduğu güçlü bir kar fırtınası sırasında yakaladım. Ana endişem ve ilham kaynağım, görüntülerimin iklim değişikliğiyle mücadelede küçük bir rol oynamasıdır. Brooklyn Köprüsü ikonik bir zemin, ancak tüm hikayeyi kar, rüzgar ve donma sıcaklıkların köprüdeki insanlar üzerindeki etkisi oluşturuyor."

AccuWeather uzmanı meteorolog ve yargıç Jesse Ferrell ise iklim değişikline vurgu yaparak şu açıklamada bulundu: “En iyi fotoğraflar, sanki deneyimlerini yaşıyormuş gibi, çektikleri zaman oradaymış gibi bir his uyandırıyor. Yüzüme çarpan kar taneleri ve karın tadını çıkaran insanlar ile eski yılları hatırlıyorum."

En iyi hava durumu fotoğraflarından bazılarını yukarıda paylaştık, ancak tüm görselleri görmek için bu adrese gidebilirsiniz.