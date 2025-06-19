Lider Apple veya Samsung Değil! En İyi Kameraya Sahip Telefonlar Açıklandı

Akıllı telefonlar her geçen yıl yalnızca daha akıllı değil, aynı zamanda daha güçlü hale geliyor. Cebe sığacak boyuttaki bu cihazlar, işlemci gücü, yapay zeka yetenekleri ve genel performans bakımından sürekli gelişiyor. Bu gelişimden en çok nasibini alan alanlardan biri ise kamera tarafı oluyor.

Üreticiler, amiral gemisi modellerde her yıl “en iyi kameraya sahibiz” diyerek kıyasıya bir yarışa giriyor. Peki bu iddialar ne kadar gerçeği yansıtıyor ve hangi telefon gerçekten en iyi kamerayı sunuyor? DXOMARK, en iyi kameraya sahip akıllı telefon modellerini sıraladı.

En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon Modelleri - Haziran 2025

Mobil cihazları yaptığı incelemeler ile puanlayan DXOMARK ekibinin paylaştığı listeye baktığımızda ilk sırada beklendiği gibi Apple veya Samsung'u görmüyoruz. Çinli Huawei'nin Pura 70 Ultra modeli zirvede yer alıyor. Cihaz, 163 puanla lider.

Huawei'yi 158 puanla Google Pixel 9 Pro XL ve Honor Magic6 Pro takip ediyor. Akabinde 157 skorla iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, Huawei Mate 60 Pro+, Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X7 Ultra yer alıyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı;

Huawei Pura 70 Ultra - 163 puan Google Pixel 9 Pro XL - 158 puan Honor Magic6 Pro - 158 puan iPhone 16 Pro - 157 puan iPhone 16 Pro Max - 157 puan Huawei Mate 60 Pro+ - 157 puan Oppo Find X8 Pro - 157 puan Oppo Find X7 Ultra - 157 puan Huawei P60 Pro - 156 puan iPhone 15 Pro Max - 154 puan iPhone 15 Pro - 154 puan Google Pixel 9 - 154 puan Google Pixel 8 Pro - 153 puan Oppo Find X6 Pro - 153 puan Xiaomi 15 Ultra - 153 puan Honor Magic5 Pro - 152 puan Oppo Find X6 - 150 puan vivo X100 Pro - 150 puan Huawei Mate 50 Pro - 149 puan Xiaomi 14 Ultra - 149 puan

Huawei Pura 70 Ultra Kamera Özellikleri

Kamera Türü Özellikler Ana Kamera 50 MP, 1" sensör, f/1.6–f/4.0 değişken diyafram, OIS, Dual-PD AF Ultra Geniş Açı 40 MP, f/2.2, Quad-PD AF Tele-Makro 50 MP, f/2.1, 3.5× optik zoom, OIS, 100× dijital zoom, Quad-PD AF Ön Kamera 13 MP, f/2.4, otomatik netleme, 4K video desteği Video Kayıt Tüm lenslerle 4K 60 FPS destekli Öne Çıkan Modlar Gece, Super Makro, Portre, Light Painting, 4D Focus, Dual-View Video

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.