En İyi Katlanabilir Telefon Mu? - Motorola Razr İnceleme #CES2020

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de görücüye çıkan cihazları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda geçtiğimiz günlerde tanıtılan Motorola Razr modeline yakından bakıyoruz. Motorola'nın katlanabilir akıllı telefon modeli olan Razr hakkındaki tüm detayları sizlere bildiriyoruz.

Bu inceleme videosunda Motorola Razr ön kamerası, arka kamerası, teknik özellikleri, katlanma deneyimi ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz akıllı telefonun özelliklerini hatırlayalım. Motorola Razr'de iki adet ekran bulunmakta. Bu ekranlardan bir tanesi 6.2 inç bir tanesi ile 2.7 inç. Gücünü Quallcomm'un Snapdragon 710 yonga setinden alan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Cihazın arka kamerası 16 MP çözünürlüğünde ön kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Motorola Razr inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Motorola Razr inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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