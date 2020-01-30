En İyi Kış Tatili Rotaları Yandex Navigasyon'dan

Her ne kadar tatil deyince aklımıza yaz ayları geliyor olsa da en iyi kış tatili için gidilebilecek onlarca farklı lokasyon bulunuyor. Türkiye'nin en çok kullanılan uygulamalarından Yandex Navigasyon ise kış tatili için tercih edilebilecek en iyi rotaları merak edenlerle paylaştı.

Yandex Navigasyon, blog sayfası üzerinden kış aylarında tatil yapmak için en iyi yerleri arayanları mutlu edecek bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, farklı noktalardaki kış tatili seçenekleri masaya yatırıldı. Farklı eğlence anlayışları olanlar için tercih edilebilecek konumları gösteren şirket, önemli bir alternatif ortaya koymuş oldu.

Yandex, kış tatili için ilk olarak Uludağ'ı önerse de Abant Gölü Tabiat Parkı ve Kars gibi seçeneklerle okuyucularının karşısına çıktı. Rotasyonlara dair detaylar ise şöyle aktarıldı: "Uludağ, yılın 6 ayı boyunca kayak yapmaya elverişli bir iklim sunan Palandöken, kayak yapmak istemeyenler için yılın her mevsimi ziyaretçilerine büyüleyici doğa manzaraları sunan Abant Gölü Tabiat Parkı, kış tatilcilerinin son yıllardaki en sevdiği şehirlerden Kars, hem Karadeniz hem de dağ havası almak isteyenlerin son yıllarda en çok tercih ettikleri Ilgaz gibi birbirinden farklı deneyimler sunan kış tatili rotaları yer alıyor."

Söz konusu blog sayfasında hem yıl içerisindeki yorgunluğu atmak hem de çocuklarıyla yeni deneyimler kazanmak isteyenler için Eskişehir’den Kapadokya’ya, Sapanca’dan İzmir’e kadar birçok alternatif rota bulunuyor. Yandex'in önerdiği bir başka önemli rota ise Göbeklitepe oluyor. Tarihin başlangıç noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe, cazip noktalardan biri olarak görünüyor.