Koronavirüse Karşı En İyi Maske Elektrikli Süpürge Torbası Olabilir

Koronavirüse karşı farklı maske tiplerini test eden araştırmacılara göre en iyi maske elektrikli süpürge torbası olabilir. İşte kumaşların Koronavirüs geçirgenliğindeki şaşırtan sonuçları.

Son zamanlarda toplum içinde yüz maskesi takmaya alışmış olmalısınız. Sağlık çalışanları için N95, FFP3 ve diğer klinik sınıf maskeler kullanılıyor olsa da, toplumda kumaş maskeler daha yaygın. Ancak yapılan son çalışma, kumaşın partiküllere karşı ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Cambridge Üniversitesi'ndeki bir ekip, yüz maskelerinin kullanıcıyı ne kadar koruduğunu görmek için farklı türdeki kumaşları test etti. Yüz maskesi olarak kullanmak için en iyi kumaş hangisi?

Araştırma ekibi, yaygın olarak bulunan 20 kumaş türü ve ev malzemesinin öksürme sırasında virüs boyutundaki parçacıkları ne kadar filtreleyebileceğini incelemek istedi. Bu deneyin haricinde ayrıca maskelerin ıslak durumda ne kadar verimli olduğu da gözlemlendi.

En iyi maske elektrikli süpürge torbası açıklaması şaşırttı

Araştırmaya göre ister N95 maskesi ister kumaş maske olsun, her maske yüksek hızlı havaya (öksürme / hapşırma) maruz kaldığında normal hızdaki havaya (düzenli nefes alma) kıyasla daha az parçacığı filtreliyor.

Yüksek öksürük hızları sırasında N95 maskeleri bile küçük partiküllerin yalnızca yüzde 53'ünü filtreleyebildi. Cerrahi maskeler ise bundan daha azını (yaklaşık yüzde 48'ini) engelleyebildi.

Ayrıca şaşırtıcı gelebilir ama kot gibi düşük geçirgenliğe sahip ağır kumaşların en iyi korumayı sağladığı ortaya çıktı, ancak nefes almayı zorlaştırdığı için kullanımı ideal değil.

Ağır kumaşlar arasında yüzde 36 filtrasyon verimi ile keçeli yün ve yüzde 35 verimlilikle kapitone pamuğun kullanışlı olduğu gözlemlendi. Yeterli performansı göstermeyen kumaşlar arasında pamuklu jarse kumaş (% 25 verimlilik), likra (% 21) ve hafif tişörtler (% 11) yer aldı.

Ancak yine de kumaş parçasının iyi filtreleyebilmesi, maske olarak kullanılacağı anlamına gelmiyor. Kumaş tabakaları, N95 maske malzemesine göre nefes almayı zorlaştırıyor ve bu durum maske olarak takılmasını zorlaştırıyor.

Bununla birlikte daha önceki çalışmalarda kumaşların maske olarak kullanılabileceğini göstermişti. 2013 yılındaki bir araştırmada, pamuklu tişörtün solunum sırasında partiküllerin yüzde 69'unu filtreleyebildiği açıklanmıştı.