En İyi Mobil Oyunu Geliştirene Abbas Güçlü'den 250 Bin Lira

Yakın zaman sonra Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ve katılımcıların en iyi mobil oyunu yapmak adına yarışacakları Abbas Güçlü ile Büyük Oyun programında dağıtılacak büyük ödül belli oldu.

Netmarble ve StartersHub işbirliği ile hazırlanan programın her hafta canlı olarak yayınlanacağı, oyunların bir jüri tarafından değerlendirilecek ve izleyenlerin vereceği oylarla yarışmanın galibinin ortaya çıkacağı aktarıldı. Büyük ödülün 250 bin lira olacağı yarışmada, ilk üçe giren mobil oyunların ise Netmarble tarafından tüm dünyada yayınlanacağı söylenenler arasında yerini aldı.

Yapılan açıklamada, “Dünyanın en büyük 5 mobil oyun firması arasında olan Netmarble ve erken aşama teknoloji girişimlerini hızla büyüyen başarılı şirketlere dönüştürmek için gerekli yatırım, strateji ve iş geliştirme desteği sunan StartersHub işbirliğiyle, mobil oyun geliştiriciler 250 bin TL’lik destek alma şansına sahip olacak. Kanal D’de canlı olarak yayınlanacak “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun” isimli yarışma programında dereceye girecek oyun geliştiricilere hem finansman desteği hem de global yayıncı desteği verilecek” ifadelerine yer verildi.

6 Mart 2019 itibarıyla yayınlanmaya başlanacak olan yarışmanın başvurula halihazırda sürerken, mobil oyun geliştiricilerinin yarışmaya Kanal D’nin resmi internet sitesi üzerinden başvurabilecekleri aktarıldı.