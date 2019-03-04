En İyi Otomobil Tasarımına 250 Bin Lira Ödül Verilecek

Geleceğin otomobilini tasarlayanların bir araya gelecekleri Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması başvuruları başladı. En iyi tasarıma 250 bin lira ödülün verileceği yarışmada, kazananın projesinin hayata geçirileceği de söylendi.

Otomotiv İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından desteklenen tasarım yarışmasına dair detaylar açıklandı. 9-10 Mayıs tarihleri arasında Sabancı Üniversitesinde düzenleneceği dile getirilen tasarım yarışmasında, geleceğin tasarımlarının aranacağı belirtildi. Sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir çağda Türkiye’nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma vizyonuyla düzenlenecek yarışmada, kazananlara toplam 250 bin TL ödül dağıtılacağı, yarışmaya başvuruların 29 Mart tarihine kadar süreceği bildirildi.

Yarışmaya dair diğer detaylar ise şöyle sıralandı: “Bu yıl Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında kazananlara toplam 250 bin TL ödül dağıtılacak. Bu kapsamda yarışmanın birincisine 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye 50 bin, dördüncüye 40 bin TL ve beşinciye 30 bin TL ödül verilecek. Dereceye girenler Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince yurtdışında eğitim görmeye hak kazanacak. OİB, ayrıca nakdi ödüllere ek olarak dereceye giren projelerin İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde geliştirilmesine de destek olacak.”